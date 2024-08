Il grande pubblico della tv l’ha conosciuta soprattutto per la felice esperienza a Ballando con le Stelle, dove è stata ballerina per tante edizioni. Ma oggi Samanta Togni è impegnata con un altro programma a cui sta dedicando anima e corpo, si chiama ‘Amarsi un po’ – Istruzioni per l’uso’ e lo ritroveremo a partire dal prossimo settembre. Una grande sfida per l’ex ballerina di Milly Carlucci, alle prese con un periodo personale piuttosto difficile, a causa della separazione dolorosa dal marito Mario Russo. La rottura è ancora fresca, benché già da diverso tempo si vociferava di una crisi tra Samanta e il compagno.

Mario Russo, chi è il marito di Samanta Togni/ La crisi e le voci di rottura: "Tra noi momento delicato"

A portare amore e dolcezza nella vita della Togni, c’è indubbiamente il figlio Edoardo, nato nell’ormai lontano 2001 dal precedente matrimonio con Mirko Trappetti. La ballerina è legatissima al suo ragazzo, come riferito in un’intervista a Oggi non molto tempo. “Posso dire di sentirmi molto più felice ora che a 20 anni, nonostante avessi già messo al mondo il grande amore della mia vita: mio figlio Edoardo”.

Samanta Togni ha lasciato il marito Mario Russo?/ L’indizio nella foto: “È al mare senza la fede al dito"

Chi è Samanta Togni: “Rinunciato a tanti lavori per fare la mamma ma…”

Quella di avere un figlio “è stata una scelta di cui mai mi sono pentita”, spiega Samanta Togni. Nonostante la maternità, la ballerina è riuscita a costruirsi una carriera di tutto rispetto, sacrificando però gran parte della sua gioventù. “Ci vuole coraggio. Ogni tanto Edoardo dice: ‘Mamma, ti ricordi quando eravamo piccoli?’. Sì, perché si finisce per parlare un po’ la stessa lingua e il rapporto si consolida crescendo insieme, anche con un pizzico d’incoscienza”.

Samanta Togni: “Mio marito Mario? L’ho seguito a Dubai, poi sono tornata”/ “Non è facile ambientarsi…”

Tra le sue vittorie più grandi, Samanta Togni considera il fatto di non aver mai rinunciato ai suoi sogni, come troppo spesso succede quando nasce un figlio. “Facevo i salti mortali, Roma-Terni, la mia città, Terni-Roma e ho rinunciato a tanti lavori per lui. Ma l’ho vissuta come una scelta naturale, nessun rimpianto. E poi, mio figlio mi ha salvata”.