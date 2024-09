Samanta Togni e i problemi alimentari

Sempre bellissima e in perfetta forma, Samanta Togni è una donna serena e soddisfatta della propria vita, ma in passato, ha affrontato un periodo difficile a causa dei problemi alimentari di cui ha parlato lei stessa nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Caterina Balivo nel programma Vieni da me. “ Io ho avuto problemi alimentari, che sono molto comuni nel mio mondo, perché abbiamo degli ideali di perfezione, di magrezza, eccessivi – ha raccontato lei ai microfoni di Rai 1 – . Non ti mettevano sulla bilancia ma ti squadravano. Le mie forme erano sempre troppe, quindi cercavo di dimagrire ”.

Samanta Togni e l’ex compagno Stefano Bettarini: perchè si sono lasciati?/ Rumor e voci mai confermate…

Problemi alimentari iniziati in una fase particolare della sua vita durante la quale, per il ballo, si è ritrovata a viaggiare facendo i conti anche con un ambiente durissimo.

Samanta Togni: così ha superato i problemi alimentari

Samanta Togni ha sempre parlato dei problemi alimentari esortando tutti a non sottovalutare nessun indizio. La ballerina ha raccontato di aver cominciato ad avere i primi problemi “All’età di 16 anni, quando studiavo danza all’estero, prima a Londra e quindi a New York… l’anoressia è un problema che purtroppo colpisce molto spesso le ragazze che scelgono di fare le ballerine”.

Samanta Togni e il marito Mario Russo sono tornati insieme?/ Una foto ‘spiazza’: “Direzioni opposte, ma…”

“Si cresce con stereotipi poco sani – aveva aggiunto in un’intervista rilasciata a Nuovo – da imitare: io aspiravo a una fisicità senza forme, perché le vedevo come un difetto e così ho cominciato ad ammalarmi. Ho voltato pagina quando mi sono fidanzata con il padre di mio figlio, Mirko Trappetti, e sono rimasta incinta. Da quando ho scoperto di aspettare un bimbo, è cambiato il mio modo di vedere la vita”.