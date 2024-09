Colpo di scena tra Samanta Togni e il marito Mario Russo: una liaison che dopo tanti anni sembrava al capolinea come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi ma che potrebbe essere giunta ad un nuovo capitolo roseo. Effettivamente un distacco c’è stato, con annessa tristezza dei fan dell’ex volto di Ballando con le stelle colti di sorpresa dalla notizia della possibile separazione tra Samanta Togni e il marito Mario Russo.

Il colpo di scena è stato servito proprio dal marito di Samanta Togni che – come racconta Today – ha postato sui social una foto in compagnia della donna e che in un certo senso mette la parola fine alla crisi dell’ultimo periodo. “A volte possiamo guardare in direzioni opposte ma l’importante è che, alla fine, come un GPS ci ritroveremo sempre. Samanta, noi due”. Inequivocabili le parole di Mario Russo che non solo confermano le nubi sulla relazione vissute di recente ma che al contempo raccontano come sia finalmente tornato il sereno.

Dunque, niente separazione in vista tra Samanta Togni e il marito Mario Russo; anche lei qualche giorno fa aveva attirato l’attenzione in vista di un viaggio a Londra – dove appunto lavora il chirurgo – con tanto di cuore rosso fiammante. Un indizio che trova un senso ulteriore oggi con la foto postata dal marito e che scaccia in maniera decisa la crisi dell’ultimo periodo. Sbiadiscono così anche le ipotesi di un tradimento, emerse dopo le parole criptiche di Samanta Togni sui social alcuni giorni fa: “Muori quando viene tradito”. Tra l’altro, proprio l’ex volto di Ballando con le stelle aveva chiarito come la frase non fosse riferita al rapporto con il marito Mario Russo.