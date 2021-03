Samantha Curcio “amante” in Alta Infedeltà/ Prima di Uomini e donne, è stata in tv…

Samantha Curcio è solo un’attrice alla ricerca di un posto al sole puntando sulla sua diversità, rispetto alle altre troniste, e spiazzando tutti giocando un po’ a Uomini e donne oppure è davvero una ragazza normale pronta a stupire tutti raccontando storie di vita reali e diffuse? Il dibattito su di lei continua, e già questo la dice lunga sulla risonanza che ha ottenuto la sua presenza a Uomini e donne, ma, intanto, c’è qualcuno che è andato a scavare nelle precedenti esperienze televisive della bella tronista ed è venuto a galla che l’abbiamo già vista in tv e che all’epoca ha vestito i “panni” dell’amante per Alta infedeltà. Inutile dire che le polemiche non sono mancate ma non tanto per via della sua voglia di apparire e mettersi in mostra quanto per via del suo ruolo e della storia che ha raccontato.

Samantha Curcio “amante” in Alta Infedeltà e scoppia la polemica

La bella 30enne di Sapri, Samantha Curcio, ha raccontato di venire da una famiglia severa e piena di valori parlando anche di quanto sia stato difficile per lei mettere insieme una serie di pregiudizi e offese riguardo al suo essere un po’ in carne e diversa dai normali stereotipi e di essere anche un po’ sfortunata in amore, insomma una novella Bridget Jones che, però, in passato ha avuto modo di spiegare e raccontare anche questa storia d’amore sfociata nell’infedeltà facendo proprio la versione dell’amante. Nella puntata andata in onda ormai quattro anni fa, Samantha si è calata nei panni della bella Barbara ed è inutile dire che, quindi, era nel programma in versione attrice. Questo ne pregiudicherà il suo rapporto con il pubblico di Uomini e donne?



