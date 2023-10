Samantha Curcio torna a Uomini e Donne per Gero Natale?/ L’ex tronista si sbilancia: “Ci siamo sentiti e…”

Samantha Curcio pronta a tornare a Uomini e Donne per Gero Natale? Lei chiarisce

La nuova edizione di Uomini e Donne ha ritrovato alcuni volti che mancavano in studio da qualche anno. Oltre a Barbara De Santi, ha fatto il suo ritorno Gero Natale, cavaliere che ha iniziato subito a frequentare due dame: Cristina e Angelica. Gli appassionati del dating show ricorderanno che qualche anno fa Gero è stato mira anche delle attenzioni della tronista Samantha Curcio. Al tempo lei scelse il corteggiatore Alessio Ceniccola, ma la loro storia naufragò poco tempo dopo.

Samantha non ha però mai fatto mistero del suo interesse per Gero, eppure tra i due non c’è mai stato altro che una semplice amicizia. Ora che il cavaliere ha però fatto il suo ritorno a Uomini e Donne, in tanti hanno chiesto all’ex tronista se è nei suoi piani tornare nello studio proprio per lui. La risposta di Samantha non si è fatta attendere ed è arrivata su Instagram.

Samantha Curcio svela: “Io e Gero ci siamo sentiti spesso…”

“Rispondo qui a tutti perché i dm sono svariati, data la puntata di U&D appena andata in onda: Io e Gero ci siamo sentiti spesso in questi anni, in totale amicizia. – ha chiarito Curcio – Quindi non chiedetemi di andare a fare chissà cosa perché proprio non è il caso. Tutto va come deve, sempre. Un grosso in bocca al lupo a te Gero.”

Samantha Curcio non ha dunque intenzione di tornare a Uomini e Donne per corteggiare Gero, anzi l’ex tronista crede che quello non sia l’ambiente adatto a lui. Nel corso di un’intervista a LolloMagazine ha infatti dichiarato: “La mia uscita con Gero fu semplice e spontanea. Credo avessimo molte cose in comune ma lui non era affatto pronto. Continuo a credere che non sia il contesto adatto alla sua persona. Ad oggi siamo amici e ogni tanto ci sentiamo, anche per via di amici in comune.”

