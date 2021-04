Samantha Curcio, Uomini e Donne/ Bacio con Bohdan? Alessio Cennicola…

Dopo il bacio con Alessio Cennicola, per Samantha Curcio arriverà il bacio con Bohdan? Pur essendo arrivato molto tempo dopo Alessio, Bohdan è riuscito a conquistare immediatamente le attenzioni della tronista di Uomini e Donne, colpita dal suo aspetto fisico, ma anche dal suo vissuto. Samantha, sin dalla prima esterna, ha ammesso di provare un forte interesse nei confronti del corteggiatore a cui ha anche chiesto maggiore contatto fisico. Una richiesta che ha causato una forte reazione in Alessio che ha lasciato sola in esterna Samantha litigando duramente con lei in studio. Cosa sarà accaduto dopo il duriissimo confronto con Alessio? La tronista avrà accettato di portarlo in esterna per un chiarimento o avrà scelto di uscire solo con Bohdan?

Samantha Curcio, la scelta è vicina?

Chi sarà, tra Alessio e Bohdan, la scelta di Samantha Curcio? Il sogno della tronista di Uomini e Donne è riuscire a lasciare lo studio con un ragazzo con cui poter costruire una storia importante e vivere una favola come quella che, prima di lei, hanno vissuto altri protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi. Capire, tuttavia, chi sarà la scelta di Samantha è ancora difficile. La tronista ha molti dubbi anche se le lacrime versate per la durissima discussione avuta con Alessio stanno convincendo il pubblico che possa essere lui il preferito della tronista. Nonostante i timori di non riuscire a trovare con Alessio dei punti in comune per le diverse esperienze di vita, dunque, Samantha sceglierà proprio lui?

