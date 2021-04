Samantha Curcio, Uomini e Donne/ Bohdan si svela: “Mi ha subito incuriosito…”

Samantha Curcio tra Alessio e Bohdan. Il momento della scelta si avvicina, ma la tronista non ha ancora le idee chiare. Entrambi i corteggiatori l’hanno colpito anche se Bohdan lo sente più vicino per alcune esperienze di vita. Nonostante abbia ancora dei dubbi su Alessio, tuttavia, non riesce a rinunciare a quest’ultimo il quale, a sua volta, non crede all’interesse di Bohdan per la tronista. Nel corso di una delle ultime puntate di Uomini e donne, Samantha ha spiegato di non sentirsi totalmente desiderata da Bohdan. Quest’ultimo, però, in un’intervista rilasciata al magazine ufficiale di Uomini e donne ha svelato cosa l’ha colpito di Samantha e i motivi per cui ha scelto di provare a corteggiarla. L’ex Temptation Island ha così ammesso di essersi incuriosito di fronte al carattere forte, ma al tempo stesso dolce di Samantha.

SAMANTHA CURCIO SCEGLIE BOHDAN?

Bohdan vuole conquistare il cuore di Samantha Curcio che non nasconde il proprio interesse per il corteggiatore. “Ragazza semplice, legata ai valori della famiglia. Mi ha subito incuriosito. Ha un carattere forte, a volte scontroso ma dietro si nasconde un’anima buona. E’ una buona forchetta come me e c’è tanto da scoprire”, ha spiegato Bohdan a Uomini e Donne Magazine. La tronista, tuttavia, ad oggi, appare ancora molto confusa, ma in vista della scelta, di fronte ad un eventuale rifiuto di Samantha, Bohdan ha le idee chiare. “Vorrei essere rifiutato per ciò che sono davvero e non per quello che posso sembrare”, ha concluso il corteggiatore.

