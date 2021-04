Samantha Curcio, Uomini e Donne/ Scelta lontana? Tra Alessio e Bohdan…

Quando ci sarà la scelta di Samantha Curcio? La domanda comincia a circolare il web, ma ci sarà ancora da aspettare. La tronista continua a dividersi tra Alessio e Bohdan e i dubbi nella testa e nel cuore di Samantha sarebbero ancora tanti. Dopo il bacio con Alessio, nel corso della registrazione della nuova puntata di Uomini e Donne avvenuta lo scorso weekend, stando alle anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, ci sarebbe stato anche il bacio con Bohdan. Per entrambi i corteggiatori, la Curcio prova una forte attrazione anche se le sensazioni sono differenti. Da parte di Alessio sente il suo stesso interesse mentre da Bohdan vorrebbe un maggiore contatto fisico e, nel corso dell’ultima puntata trasmessa di cui è stata protagonista ha spiegato di non sentirsi desiderata. Nel corso delle ultime settimane, però, qualcosa pare sia cambiato.

SAMANTHA CURCIO, SCELTA ANCORA LONTANA?

Chi sarà la scelta di Samantha Curcio? Per chi batte il cuore della tronista? A queste domande risponderà proprio Samantha quando arriverà il momento della fatidica scelta. Per il momento, nella testa di Samantha, ci sono tanti dubbi: la tronista non si fida totalmente dei suoi corteggiatori e proverà a conoscerli più a fondo prima di annunciare la scelta finale. Bohdan, nel frattempo, a Uomini e Donne Magazine, ha dichiarato di essere stato colpito dal carattere forte di Samantha e dal video di presentazione in cui ha parlato anche del rapporto con il proprio corpo. Tra i due, tuttavia, anche il web pare non saper ancora scegliere. Le prossime settimane serviranno a fare chiarezza?

