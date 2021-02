Samantha Curcio, Uomini e Donne/ Il web la promuove: “Finalmente una di noi”

A Samantha Curcio, nuova tronista di Uomini e Donne, è bastata una sola puntata per conquistare il pubblico del dating show di canale 5. Dopo il video di presentazione, Samantha strappa gli applausi del popolo del web presentandosi in studio con la sua semplicità e il suo sorriso. Occhiali da vista, gonna, maglietta e capelli alzati per Samantha che, con un viso assolutamente splendido e una schiettezza assoluta, ha fatto breccia nel pubblico. Sulla pagina Instagram di Uomini e Donne, sotto la foto di Samantha Curcio, sono tantissimi i commenti positivi. “Adoro troppo questa ragazza! Sempre bellone antipatiche! Finalmente una simpatica“, ha scritto una ragazza. “Finalmente una di noi”, aggiunge un’altra. E ancora: “Ci meritavamo una tronista così”, “Finalmente una ragazza che non ha appena finito il liceo e non se la tira come se fosse Naomi Campbell”, “Già la amo”.

SAMANTHA CURCIO, LA NUOVA TRONISTA DI UOMINI E DONNA PIACE

Dopo aver lottato contro la bilancia, oggi, Samantha Curcio, si piace e ama le proprie curve. “Si può dimagrire ma non si può diventare simpatici” dice Samantha che, nel corso degli anni, ha imparato a mostrare la parte più simpatica e ironica del proprio carattere. A 30 anni, però, ha acquisito maggiore consapevolezza ed oggi che si sente una donna serena e soddisfatta, è pronta a trovare l’amore. “La relazione più intensa che ho avuto risale a nove anni fa, è durata un anno e due mesi durante i quali ho anche convissuto”. Sul tipo d’uomo che vorrebbe al proprio fianco, ammette di non gradire “gli uomini competitivi, l’invidia, chi guarda sempre l’orto degli altri. La persona che cerco deve essere in pace con sé stessa”.





