Samantha Curcio, Uomini e Donne/ Nuova lite con Roberto? “Inizio turbolento…”

Samantha Curio è pronta a tornare al centro dello studio di Uomini e Donne per un nuovo confronto con i suoi corteggiatori. Nelle scorse puntate del programma di Maria De Filippi, la tronista ha espresso il proprio interesse per Ugo che, attraverso messaggi e attenzioni le sta dimostrando il suo interesse non nascondendo, invece, il proprio disappunto nei confronti di Roberto il quale avrebbe l’atteggiamento opposto. Cosa accadrà, oggi, nella puntata di Uomini e donne? Samantha tornerà a confrontarsi sia con Ugo che con Roberto o avrà scelto di portare in esterna altri corteggiatori? Le anticipazioni del Vicolo delle News parlano di un interesse della tronista per Gero Natale, cavaliere del trono over. Il momento in cui la tronista svela l’interesse per Gero sarà trasmesso nella puntata di oggi?

SAMANTHA CURCIO: “LE CRITICHE DI ARMANDO INCARNATO? NON MI FERISCONO”

Nelle scorse settimane, Samantha Curcio ha avuto una dura discussione con Armando Incarnato. In un’intervista rilasciata ai microfoni del magazine ufficiale di Uomini e donne, la tronista, sull’inizio del suo percorso sul trono e sullo scontro con Armando, ha detto. “È stato un inizio un po’ turbolento, a volte anche con delle discussioni sterili. Adesso, invece, le emozioni stanno prendendo il sopravvento positivamente […] I giudizi di Armando non riescono a ferirmi, soprattutto perché credo siano dettata da una caccia ai consensi. L’unica cosa che mi è dispiaciuta è stato l’uso improprio che ha fatto di alcuni aggettivi, di cui non sono convinta conosca davvero il significato etimologico”, ha detto la tronista. “Mi ha dato della maleducata, non offendendo me, ma la mia famiglia. Loro mi hanno educata ad essere una donna libera, con un cervello pensante e a offrire il mio parere con gentilezza e garbo. Questo non significa che di fronte a chi si esprime come lui io non sappia difendermi, e tirare fuori gli artigli”, ha concluso la tronista.



