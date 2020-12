Samantha De Grenet/ Al centro delle polemiche, l’attacco di Simone Gianlorenzo…

Su Samantha de Grenet non si placano le polemiche

Due giorni un po’ deludenti con Samantha de Grenet che dopo quello che è successo nella diretta di lunedì del Grande Fratello Vip 2020 ha deciso di tenere un profilo un po’ basso. La bella conduttrice è finita sotto accusa per via delle frasi che ha usato contro Stefania Orlando rea, a suo dire, di aver nominato il figlio durante una loro discussione. Fatto sta che le polemiche l’hanno travolta, almeno fuori dalla casa, ma messa davanti a fatto compiuto, la conduttrice ha confermato le sue parole facendo adirare Simone, il marito di Stefania Orlando, che l’ha presa di mira sui social facendo notare come il suo non sia stato un semplice errore, una sorta di intercalare come è accaduto ad altri poi mandati via in malo modo, ma di un attacco ben lucido che avrebbe meritato la squalifica.

Samantha De Grenet affronta due giorni di profilo basso dopo le polemiche e…

Nella serata di oggi al Grande Fratello Vip 2020, però, non ci sarà tempo per le polemiche e le liti questa sera perché la parola d’ordine è intrattenimento ma lei, consapevole di quello che è successo, ha deciso di passare questi ultimi due giorni di profilo basso in cui ha fatto l’amica di tutti e non ha detto altro. In particolare, la bella ricciolina si è soffermata molto sul rapporto ormai naufragata di Dayane Mello e Adua del Vesco. Le due si sono dette addio ma lei ha deciso di farle mettere sedute una davanti all’altra per il confronto finale invitandole a tenere il bello di quello che c’è stato tra loro a dispetto del resto. Questo basterà per permettere ai fan di dimenticare quello che è successo nei giorni scorsi, nei suoi primi giorni nella casa?



