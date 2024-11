Samantha De Grenet sarà una degli ospiti della trasmissione Verissimo, in programma sabato 30 Novembre 2024. Nella trasmissione la nota showgirl parlerà della sua vita privata e del suo lavoro e in particolare del suo legame con il figlio Brando. Andiamo a conoscerlo meglio e vedere chi è nello specifico Brando Barbato.

Maria, chi è la figlia di Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi/ "E' stato il coronamento del nostro amore"

Brando Barbato è nato nel 2005 ed è figlio di Samantha De Grenet e suo marito Luca Barbato. Sono ormai pochi mesi che il ragazzo si è diplomato alla scuola privata Sacro Cuore Trinità dei Monti, il ragazzo ha deciso di proseguire il suo cammino universitario e si è iscritto alla facoltà di Giurisprudenza. I due hanno davvero un grande legame e la donna lo ha più volte elogiato pubblicamente.

Maura Paparo, chi è l'ex prof di Amici: "Il programma oggi è cambiato"/ "Una volta lanciavamo talenti acerbi"

In occasione del diploma Samantha De Grenet ha pubblicato il seguente messaggio sui social: “Non mi vergogno a dire che ho pianto”, e lei ha proseguito su Instagram: “Caro amore mio, voglio dirti prima di tutto grazie, in particolare per l’uomo che sei diventato e per avermi fatto il dono di essere tua mamma. Tu sei e sarai sempre la parte più bella e vera di me”, poi ha parlato della maggiore età raggiunta da poco dall’uomo.

Samantha De Grenet e l’incidente occorso a suo figlio Brando

Poco tempo fa Brando è rimasto protagonista di un incidente che lo ha costretto a restare sulla sedia a rotelle per qualche periodo ma fortunatamente solo in maniera temporanea. A raccontare la vicenda fu la stessa mamma che sui social pubblicò la foto di lei e suo figlio insieme con lui seduto su una sedia a rotelle. Samantha dichiarò:

Enzo Paolo Turchi e la crisi con la moglie Carmen Russo/ "Al GF temevo di metterla in imbarazzo"

“Tendo a raccontare nell’immediato ciò che di bello vivo e mi accade ma avviene in maniera diversa quando devo affrontare le difficoltà. Mi chiudo, sparisco nel silenzio e raccolgo la giusta energia il prima possibile”, la donna ha cosi ricordato momenti difficili come la sua malattia e le malattie dei suoi genitori. Brando Barbato ha avuto un incidente e Samantha ha spiegato l’accaduto:

“Non voglio entrare nel dettaglio, non serve ma ho avuto tanta paura per mio figlio. E’ stato dimesso, stiamo a casa con due vertebre fratturate e tanto dolore, ne avrà per un mesetto ma il peggio è passato”. Non ci sono ulteriori dettagli sull’incidente, ma fortunatamente Brando si è ripreso e ora ha cominciato la facoltà di Giurisprudenza.