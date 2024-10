Non è stato un periodo facile per Samantha De Grenet e suo figlio Brando Barbato, reduce da un grave incidente in cui si è fratturato due vertebre. Il diciannovenne sta cercando di rimettersi in sesto, con un percorso di guarigione che inevitabilmente ha richiesto tempo e tanta pazienza. Nulla rispetto alla paura provata da mamma Samantha, che ha temuto il peggio per il “piccolo” di casa, finito in sedia a rotelle, con tanto di busto ortopedico. Il momento più buio smembra alle spalle, ma la showgirl non nega di aver dovuto fare i conti con ansia, paura e preoccupazioni per giorni.

“Non tutto è facile da condividere”, ha confidato su Instagram, in uno sfogo postato qualche tempo dopo l’incidente di Brando Barbato. “Non mi piace mostrare la mia vulnerabilità, l’ansia che ogni tanto mi assale, la paura, le preoccupazioni […] nei momenti difficili mi chiudo, sparisco, mi nascondo nel silenzio, raccolgo la giusta energia”, sottolinea Samantha De Grenet.

Il riferimento è tutto al figlio Brando Barbato, dimesso dall’ospedale dopo pochi giorni dall’incidente ma ancora alla prese con il processo di guarigione che dovrebbe comunque terminare a breve. D’altronde a metà settembre, la showgirl romana aveva detto che sarebbe servito circa un mesetto per rivedere Brando al pieno delle sue forze.

“Ho avuto tanta paura per lui”, ha detto Samantha De Grenet, già messa a dura prova da settimane intense. Lo scorso mese, ad esempio, si è sottoposta ad un intervento chirurgico al menisco che l’ha costretta ad un lungo riposo forzato. Ora l’incidente del figlio Brando Barbato ha catalizzato la sua attenzione, anche se fortunatamente questa storia sembra alle spalle. Nonostante la paura e la preoccupazione che a tratti hanno preso il sopravvento…

