Uno dei flirt che viene attribuito a Samantha de Grenet è quello con il comico e conduttore Teo Mammucari. Una storia molto chiacchierata negli ambiente di gossip, ma mai confermata dai diretti interessati. Il fatto che la showgirl non abbia mai menzionato Teo Mammucari la dice lunga sulla veridicità di certi spifferi, anche perché Samantha non si è mai tirata indietro dal confidarsi apertamente sulle proprie esperienze sentimentali.

In una intervista rilasciata in tv a Storie di donne al bivio, la modella ha fatto parecchi nomi noti del suo passato. Dalla frequentazione con l’ex calciatore Francesco Totti alla storia d’amore con Alessandro Benetton, passando per la simpatia per il cantante emiliani Nek. Tutti nomi grossi e molto conosciuti, ma mai nessun riferimento a Teo Mammucari, col quale forse ci sarebbe stata solo una semplice amicizia.

“Con Francesco Totti sono stati momenti bellissimi ma la storia non si è mai trasformata in un vero amore”, ha ammesso Samantha de Grenet, che oggi – ricordiamo – è felicissima al fianco di suo marito Luca Barbato. “Con Francesco poteva accadere, sicuramente, lui è ragazzo buono e non se l’è mai tirata”, ha detto l’ex modella nel salotto Rai.

Più di un flirt, ovviamente, con Alessandro Benetton, come spiegato dalla stessa Samantha a Monica Setta: “Era una storia serissima e ancora oggi gli voglio profondamente bene. Nek? Non lo chiamerei flirt. Era ed è bellissimo, ma mi si filava poco. Ci siamo conosciuti da giovani e oggi è uno dei miei cantanti preferiti”, specifica elegantemente Samantha De Grenet. E di Teo Mammucari? Nessuna traccia nei suoi racconti, solo rumor e suggestioni, forse…

