Samantha De Grenet/ Foto “Essere donna sfinisce, spesso non si viene apprezzate ma..”

“Essere donna è veramente qualcosa di molto affascinante.” A fare questa riflessione è Samatha De Grenet, nota showgirl e conduttrice italiana che ha saputo farsi riscoprire e apprezzare dal pubblico italiano nel corso della sua avventura all’Isola dei Famosi. Mamma, moglie e donna in carriera, la De Grenet ha approfittato di Instagram per fare una riflessione che ha poi definito una “dedica alle donne”. Infatti scrive: “Essere donna è un’avventura che richiede coraggio, forza, determinazione…è una sfida che a volte ti sfinisce, ma che mai può annoiare. Essere donna non è sempre facile e molto spesso non si viene apprezzate quanto si meriterebbe e se poco poco si è carine, si fatica parecchio per far accettare di essere anche intelligenti. Amo le donne, la loro passione, il loro amore ,il loro cuore…”

Samantha De Grenet, pioggia di complimenti sui fan

Una riflessione giusta, intensa quella che Samantha De Grenet posta sul suo profilo Instagram e accompagna ad un suo scatto che la vede al mare. E tanti sono i commenti positivi dei follower: “Che bel pensiero…grazie Samantha! Sei speciale e una bella donna” scrive un utente, seguito da “Ti seguo da un bel po’ e sei veramente l’unica donna dello spettacolo..di una semplicità e di una disponibilità anche nel rispondere ai commenti..bellissima..intelligentissima..con valori..legata alla famiglia”. Ed è proprio con la famiglia che la De Grenet sta vivendo questi giorni di calda estate, durante i quali non nega a i fan qualche scatto del suo fisico mozzafiato.





