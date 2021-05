Samantha De Grenet, foto in stampelle “Lesione al menisco”/ “Servirà tanta terapia”

Brutte notizie per Samantha De Grenet. La conduttrice e showgirl, tra i concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, ha rivelato con un post pubblicato su Instagram di aver avuto un problema piuttosto importante alla gamba. Con una foto in cui appare in stampelle, la De Grenet ha comunicato il responso del dottore dopo le ultime visite fatte: “…è ufficiale! – ha esordito – Dopo visita specialistica dal @dottor_stefano_lovati , risonanza magnetica e ancora visita , il responso è: lesione al menisco, all’osso, al legamento collaterale ed edema…situazione che al momento un intervento non risolverebbe, quindi stampelle col divieto di appoggiare la gamba per 1 mese e tanta terapia… ma come sempre VA TUTTO BENE!!!!”

Samantha De Grenet, cos’è accaduto alla gamba?

Un mese tra terapie e senza poter appoggiare la gamba a terra, dunque, per Samantha De Grenet, che si mostra comunque sorridente su Instagram e per nulla abbattuta. Non chiarisce nel post quali siano state le motivazioni che hanno causato questo problema alla gamba, si dice invece pronta a superare l’ennesima difficoltà con la forza che la contraddistingue. D’altronde Samantha qualche anno fa ha affrontato una terribile battaglia per la sua salute: quella contro il tumore. Mesi davvero difficili per la conduttrice che è però riuscita a conquistare la sua importantissima vittoria, anche per amore di suo marito Luca Barbato e di suo figlio Brando.

