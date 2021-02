Samantha de Grenet/ Rischia la squalifica per il “sei autistico?” rivolto a Zelletta?

Samantha de Grenet a rischio squalifica al Grande Fratello vip 2020? Il televoto previsto per questa sera al momento è stato annullato dal sito per via di alcuni problemi tecnici non precisati. Alcuni pensano che sia dovuto al fatto che siano arrivati dei voti di massa dal Brasile, magari a sostegno di Giulia Salemi, altri ancora, invece, che sia successo qualcosa e si stia valutando una possibile squalifica che potrebbe riguardare proprio la bella conduttrice. Samantha De Grenet nei giorni scorsi è stata al centro delle polemiche per via di una frase rivolta ad Andrea Zelletta ovvero “Ma sei autistico?” solo per sottolineare la sua grande memoria. Le polemiche social si sono spente senza l’annuncio di un provvedimento, ma se tutto andasse in scena proprio questa sera ad un passo dalla finalissima?

Samantha de Grenet è già stata graziata più volte e si è salvata anche contro Maria Teresa Ruta e questo l’ha resa un po’ più sicura rispetto al passato tanto che adesso in casa si occupa di tutto e tutti come faceva e fa Stefania Orlando. Proprio in questi giorni si è occupata molto di Rosalinda e Dayane. La loro amicizia è esplosa per via dell’interesse dalla siciliana per Andrea Zenga e per le conseguenti accuse di falsità da parte della sua amica di sempre e proprio per questo Samantha de Grenet ha provato a metterci una pezza parlando prima con la siciliana, spingendola a non stare male per alcune parole che potrebbe essere dettata dalla gelosia, e poi anche con Dayane invitandola a capire e sostenere l’amica. Le cose non sono andate come previsto e alla fine ha pensato bene di parlare della situazione anche con Stefania Orlando al grido di ‘non so più cosa fare con loro’. Davvero questa sera sarà questo il suo unico pensiero o ci sarà un altro colpo di scena a cui non siamo ancora preparati?



