Samantha Fox, ex compagna e nuova: Myra Stratton e Linda Olsen/ “Ha combattuto il cancro”

Myra Stratton e Linda Olsen sono la ex e attuale compagna di Samantha Fox, la cantante icona della disco music anni ’80 che nel 2003 ha fatto coming out. Da circa tre anni la cantante di ‘Touch me’ è felicemente innamorata di Linda Olsen, la compagna con cui si sarebbe dovuta sposare. Il matrimonio era già programmato, ma la pandemia mondiale da Coronavirus ha visto l’artista costretta a posticiparlo. Un amore importante per la Fox che arriva a distanza di anni da quello enorme provato e vissuto con la precedente compagna Myra Stratton.

“Sam e Linda sono così felici e vogliono passare il resto della vita insieme. Sono così innamorate e vogliono renderlo ufficiale” con queste parole il quotidiano The Sun ha annunciato la relazione tra la Fox e la donna norvegese, madre di due figli. La stessa Samantha aveva parlato della sua compagna nel 2017 subito dopo aver lasciato la casa del Celebrity Big Brother: “ora mi sono innamorata di un’altra donna. Ho incontrato qualcuno un paio di mesi fa e sono molto felice. Man mano che invecchi la vita va così veloce…”. Proprio all’interno della casa aveva parlato della ex compagna Myra Stratton con parole di grande amore: “credo solo che l’amore sia molto più grande di qualsiasi altra cosa. Non puoi fare a meno di chi ti innamori”.

Samantha Fox e la morte della compagna Myra Stratton: “La amavo completamente”

Nel 2003 Samantha Fox, icona sexy della musica pop mondiale degli anni ’80, fa il suo coming out rivelando di amare una donna. La fortuna era Myra Stratton, la manager con cui è stata legata per 12 lunghi anni. “Ho dormito con altre donne ma non ero innamorata prima di Myra Stratton. La gente dice che sono gay. Tutto quello che so è che sono innamorato di Myra. La amo completamente e voglio passare il resto della mia vita con lei…” – ha dichiarato la cantante in occasione del coming out. Una decisione tardiva che l’interprete di ‘Touch me’ ha preso per paura di deludere i propri fan.

Purtroppo l’amore con Myra Stratton è stato interrotto dal destino, visto che la manager si è ammalata di cancro. “E’ con grande tristezza che annunciamo la morte di Myra Stratton. E’ stata la compagna e manager di Samantha Fox negli ultimi 16 anni. Ha combattuto coraggiosamente il cancro negli ultimi 2 anni ma ha perso la sua battaglia domenica. Samantha chiede rispetto per la sua privacy e per il dolore che prova in questo momento”. Con queste parole sui profili Social di Samantha Fox la notizia della morte della compagna a cui era legata dal 2003.



