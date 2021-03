Samantha Markle, sorellastra di Meghan/ “È una narcisista! Ha detto solo menzogne”

Quello tra Meghan Markle e la sua sorellastra Samantha è da anni un rapporto molto discusso. La 56enne, che combatte con la sclerosi multipla, ha recentemente completato l’attesissimo libro di memorie, dal titolo “The Diary of Princess Pushy’s Sister Pat One” (Il diario della principessa ambiziosa), in cui racconta particolari inediti su Meghan. Le due, ricordiamo, hanno 17 anni di differenza e condividono lo stesso padre, Thomas Sr, che in seguito ha sposato Ms Ragland, madre biologica di Meghan.

“Prima che Thomas divorziasse da Doria vivevamo tutti felici e contenti – ha raccontato di recente Samantha Markle ai media britannici -. Io la adoravo. Avevamo anche un bel rapporto. Prima era una bambina dolce e dalla pelle color pesca. Poi qualcosa è andato storto”.

Samantha Markle contro Meghan: “Tratta la gente come stracci vecchi“

Samantha, sorellastra di Meghan Markle, ha sottolineato il cambiamento che il loro rapporto ha poi vissuto con la crescita: “Con gli anni i nostri rapporti si sono logorati e lei è diventata molto dura e poco gentile nei miei riguardi. Per questo l’avevo chiamata la principessa altezzosa”, ha rivelato. Ma commenti piuttosto duri sono arrivati proprio dopo l’intervista rilasciata da Harry e Meghan a Oprah Winfrey: “È una narcisista” ha commentato Samantha. E ancora “Ha detto solo menzogne. Si è servita della sua depressione per trattare la gente come stracci vecchi”. Così ha replicato: “Come fa a dire che non ci conosciamo, che lei è cresciuta come figlia unica? E che non ci vediamo da vent’anni? Abbiamo una vita di foto a testimoniare il contrario!”

