Samara di The Ring a Catania/ Video, scherzo horror per le vie della città

Nella giornata di ieri sono stati numerosi gli avvistamenti di Samara nella città di Catania. Per chi non sapesse di chi stiamo parlando, si tratta della ragazzina protagonista del film horror di qualche tempo fa “The Ring”. E così, per le vie della nota città etnea, è stata avvistata da numerosi passanti una ragazza con dei lunghi e lisci capelli neri tirati sul volto, e un vestito bianco. Si è trattato ovviamente di uno scherzo, di una goliardata, che in breve tempo è divenuta virale grazie anche e soprattutto ai numerosi post che ha scatenato sui social network, con avvistamenti, fotografie e filmati. Peccato però, come riferisce CataniaToday, che in molti non abbiano preso bene tale mascherata, e in poche ore sono iniziati a diffondersi alcuni messaggi allarmistici che parlavano addirittura di una Samara pronta a rapire i bambini aggirandosi con dei coltelli. In fondo uno dei tanti video di Samara pubblicati in rete.

Gli avvistamenti sono iniziati nel quartiere di Librino, ma in altri video si vede la stessa Samara anche a San Berillo Vecchio mentre importuna una prostituta. Un fenomeno che è divenuto così virale che nel giro di poco tempo si è addirittura creata una pagina su Facebook per segnalare appunto tutti gli avvistamenti di Samara, magari creata ad hoc dagli stessi autori dello scherzo per alimentare ancora di più il fenomeno. Peccato però che come detto sopra, non tutti abbiano preso bene lo scherzo e in serata la stessa protagonista horror ha rischiato il linciaggio proprio nel quartiere dove è avvenuto il primo avvistamento, a Librino. La polizia è dovuta intervenire diramando una nota in cui ha specificato di non aver ricevuto segnalazioni o denunce di alcun tipo, mettendo comunque in guardia i protagonisti di questo scherzo di fare attenzione alle reazioni imprevedibili di chi non ha il senso dell’umorismo. Chissà se anche questa sera Samara si aggirerà per le vie di Catania o se sarà tornata definitivamente… in televisione.

