Samir Handanovic positivo al Covid/ Tegola per l’Inter: ora tocca a Radu

Non finiscono le brutte notizie per l’Inter: dopo la positività al Covid-19 di Danilo D’Ambrosio, è arrivata quella di Samir Handanovic. La conferma è arrivata direttamente dal club nerazzurro: l’esito al test positivo è giunta questa mattina, con il portiere che aveva già deciso di saltare l’allenamento odierno a causa di qualche linea di febbre.

Diretta/ Inter Lazio Primavera (risultato finale 2-4): biancocelesti qualificati!

Antonio Conte non potrà dunque contare sul suo capitano in vista della sfida contro il Sassuolo in programma sabato sera allo stadio Meazza di Milano. Al suo posto ci sarà il romeno Ionut Radu, 23enne rientrato all’Inter dopo l’esperienza in prestito al Genoa: l’unica presenza con il Biscione risale al maggio del 2016 e proprio contro la compagine emiliana guidata da Roberto De Zerbi.

Diretta/ Torino Inter (risultato finale 1-2) streaming tv: Lautaro fa il colpaccio!

INTER, SAMIR HANDANOVIC POSITIVO AL COVID

Come dicevamo, Samir Handanovic non è l’unico calciatore interista positivo al coronavirus. Il ciclo di tamponi di ieri ha confermato la positività di Danilo D’Ambrosio, che già dopo la partita contro il Torino aveva accusato un malessere con qualche linea di febbre. Il calciatore è in quarantena, esattamente come Samir Handanovic, mentre il gruppo squadra è in isolamento fiduciario. Attese novità nei prossimi giorni circa possibili nuove positività. Questo il messaggio di D’Ambrosio ai sostenitori nerazzurri: «Grazie mille per le tante chiamate e messaggi. Fortunatamente sto bene, ho solo un po’ di febbre e stanchezza. Resterò in quarantena a casa per le prossime settimane, nell’attesa mando a tutti un grandissimo abbraccio».

Diretta/ Inter Milan donne (risultato finale 2-1) streaming: primo round nerazzurro

📑 | COMUNICATO Samir Handanovic è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella mattinata di oggi 👇https://t.co/6yoNpgCB1G — Inter (@Inter) March 17, 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA