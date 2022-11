Samira Lui, carriera e fidanzato Luigi Punzo/ Colpo di fulmine durante…

Chi è Luigi Punzo, il compagno di Samira Lui

Samira Lui è fidanzata con Luigi Punzo. In occasione della Festa di San Valentino di quest’anno, Samira è uscita allo scoperto. Luigi è un modello ma anche un luxury concierge, un lavoro di servizio d’assistenza e di supporto per hotel di lusso che basa le prestazioni su misura della struttura per la quale lavora (e relativi clienti). Tra le altre cose, sul profilo Instagram ufficiale di della ragazza è possibile vedere la coppia in tutta la loro bellezza. Dal suo profilo Instagram si può vedere quanto Luigi sia appassionato di moda, ma anche di viaggi. Il suo lavoro di modello spesso lo ha portato in giro per il mondo. D’altronde Punzo ha davvero un fisico scultoreo, come si può notare dalle foto. I suoi occhi penetranti e i capelli lunghi e scuri, hanno conquistato il mondo della moda e anche la bella Samira.

I due si sono conosciuti in occasione di un servizio fotografico in cui entrambi hanno posato come modelli. Sembra che sia scattata subito la scintilla tra loro; d’altronde si trattava di un servizio a tema “wedding”. Entrambi modelli, i due sono molto impegnati ma appena possono passano un po’ di tempo insieme. Al momento la ragazza è a Roma, dov’è impegnata con Tale e Quale Show. Il programma è molto impegnativo, poiché prima della diretta del venerdì i concorrenti si sottopongono a molte ore di prove di canto, costume e trucco.

Samira Lui, dal concorso di Miss Italia all’Eredità

Samira Lui è una modella di 24 anni, nata a Udine e di origini senegalesi. Classificatasi terza al Concorso di Miss Italia 2017, Samira Lui è la Professoressa de L’Eredità, in coppia con Ginevra Pisani, sostituita adesso dal primo Professore Uomo: Andrea Cerelli. Dal 30 settembre 2022 Samira Lui partecipa come concorrente a Tale e Quale Show 2022 condotto da Carlo Conti su Rai Uno. La carriera di Samira Lui comincia nel 2017, quando la giovane si classifica terza al celebre Concorso di Miss Italia (patronato da Patrizia Mirigliani).

La ragazza ottiene la fascia di Miss Friulia Venezia Giulia e quella di Miss Chef 2017, grazie alla preparazione di un tipico piatto fiulano: il Frico. Dopo l’esperienza a Miss Italia, la ragazza intraprende la carriera da modella, approdando su Rai 1, al programma L’Eredità, dove veste i panni della Professoressa, in coppia con Ginevra Pisani. La Professoressa de L’Eredità è stata protagonista di una gaffe commessa da Francesco Facchinetti, durante il Concorso di Miss Italia 2017. Il conduttore l’avrebbe, infatti, presentata come la ragazza proveniente dal Senegal ma Samira ci ha tenuto subito a specificare le sue origini.











