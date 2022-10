Samira Lui è Gaia, Tale e Quale Show/ Una difficile interpretazione

Samira Lui è Gaia, terza puntata Tale e Quale Show 2022

Samira Lui dovrà interpretare Gaia nella terza puntata di Tale e Quale Show 2022. Il compito non è per niente facile, bisognerà lavorare molto sul trucco, per quanto riguarda la voce potrebbe anche fare bene l’imitazione, dipende dalla canzone che le verrà assegnata. Gaia ha una voce sensuale e trascinante, quella di Samira è più impostata. Il pubblico si aspetta qualcosa di più dalla showgirl e presume che questa volta la scelta sia stata fatta per facilitarle il compito. Il problema di Samira non è l’intonazione, ma l’interpretazione. Gaia è un’artista che sa riempire il palco, Samira sotto questo aspetto è ancora molto acerba. Il pubblico social nell’ultima puntata del talent si è dimostrato d’accordo con il parere espresso da Cristiano Malgioglio. Nonostante la voce sia stata bella e l’intonazione perfetta, l’imitazione di Samira era molto distante dall’originale. I sospiri, le note piene non davano l’impressione che si stesse ascoltando Rihanna.

Samira Lui, rapporti chiusi col padre/ Parla la concorrente di Tale e quale show

A qualcuno Samira è piaciuta più dell’altra volta quando ha imitato Corona. Quello che i follower hanno più apprezzato è stato il trucco, in alcune inquadrature ricordava molto Rihanna, non si può dire lo stesso sulla voce e sulla presenza scenica. Sui social Malgioglio ha molti sostenitori, malgrado i suoi modi diretti non vengano molto apprezzati, è l’unico giudice che analizza obiettivamente un’esibizione e come detto dal cantante, Samira vocalmente era molto lontana dal ricordare Rihanna.

Luigi Punzo, fidanzato Samira Lui/ Il primo incontro su un set di moda

Samira Lui, così nella seconda puntata di Tale e Quale Show 2022

Dopo Corona, Samira Lui nella puntata di Tale e Qual Show di venerdì ha interpretato Rihanna. Nel video che anticipa le esibizioni dal vivo, la showgirl ha mostrato un video che le ha spedito Corona complimentandosi con lei per averla interpretata nella puntata di esordio. Per Samira è stata una grande soddisfazione, anche se a fine puntata non ha ottenuto un buon piazzamento in classifica. Con Rihanna il compito è stato più difficile. Il trucco è stato perfetto, anche molto somigliante all’originale, per quanto riguarda la voce non era perfetta, ma qualcosa c’era. Alla fine dell’esibizione il pubblico ha fatto una standing ovation che non è stata apprezzata né dal pubblico web e nemmeno da Malgioglio. Giorgio Panariello si è complimentato con la concorrente, è rimasto sorpreso, si aspettava qualcosa di meno entusiasmante.

Samira Lui è Rihanna, Tale e Quale show/ Malgioglio critica: "Non ci somigli proprio!", fischi dal pubblico!

Loretta Goggi l’ha definita una ragazza piena di vita e di voce, ha visto che veniva trasportata dalla bellezza del brano. Il parere di Malgioglio non ha trovato d’accordo il pubblico che lo ha fischiato e nemmeno i suoi amici giurati. L’artista non è rimasto per niente sorpreso dall’esibizione perché non era per niente somigliante a Rihanna. Nonostante il giudizio contrastante di Cristiano, Samira ha totalizzato 45 punti classificandosi al settimo posto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA