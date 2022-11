Samira Lui è Donna Summer, Tale e quale show 2022/ “Kaoma un disastro”, ma stasera…

Samira Lui imita Donna Summer a Tale e Quale Show 2022, su di lei giudizi contrastanti

Samira Lui scalpita per la settima puntata di Tale e Quale Show 2022 e non vede l’ora di portare sul palco la sua Donna Summer. Questa sera, venerdì 11 novembre, infatti la ragazza deve imitare la famosissima cantautrice statunitense, diventata popolare in tutto il pianeta grazie ad una serie di successi discografici, ottenuti soprattutto negli anni settanta, che le sono il titolo di “Queen of Disco”.

Una bella sfida per Samira, che tira dritta per la propria strada, nonostante le critiche e alcune polemiche in merito alle sue ultime esibizioni. “Io ce l’ho messa tutta, cerco di prendere sempre tutto col sorriso anche se, sotto sotto, ci sono dei momenti in cui vedo il bicchiere mezzo vuoto”, ha ammesso Samira la settimana scorsa in occasione dell’imitazione di Kaoma. Per Cristiano Malgiogio, severo con tutti i concorrenti, è stata un disastro.

Samira Lui, Tale e Quale Show 2022: settimana di prove ed esercitazioni in vista di Donna Summer

Cristiano l’ha definita terribile, per la precisione. Ma va anche detto che non tutta la giuria l’ha pensata allo stesso modo. Per Loretta, infatti, Samira è stata molto brava, perché ha trasmesso grande carica. Inevitabile qualche passo falso nell’intonazione, ma d’altronde il giudizio non si può basare esclusivamente su questo aspetto.

Anche Panariello ha speso parole al miele per lei. L’unico deluso è rimasto Cristiano, pronto questa sera a ricredersi se Samira Lui dovesse cambiare passo. Considerando il tasso di difficoltà e la rigidità di Malgioglio si profila comunque una serata difficile per la showgirl. Chissà se riuscirà davvero a stupire, dopo una settimana di prove ed esercitazioni…

