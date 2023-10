Samira Lui eliminata al Grande Fratello 2023, Garibaldi in lacrime/ Signorini: “Sembri innamorato cotto!”

Samira Lui eliminata al Grande Fratello 2023: le lacrime di Giuseppe Garibaldi

Il verdetto del Grande Fratello 2023 nella puntata di questa sera parla chiaro, e lascia tutti quanti senza parole: Samira Lui è ufficialmente eliminata. L’esito del televoto è stato accolto dalle lacrime dai numerosi concorrenti con cui ha trascorso questa esperienza, e anche Giuseppe Garibaldi non ha saputo trattenersi. Proprio lui, infatti, è stato il primo a scoprire il verdetto in Superled, che ha visto Samira eliminata e Rosy Chin salvarsi. E, di fronte alla scoperta, è scoppiato a piangere.

“Non sarà l’ultimo saluto questo. Usciti da qua, spero avremo modo di rivederci“, dichiara il ragazzo, augurandosi che la loro amicizia possa proseguire anche fuori dalla Casa. Samira a quel punto, di fronte alla disperazione di Giuseppe e osservando anche le lacrime dei suoi compagni di viaggio in Casa, fa un discorso che Alfonso Signorini apprezza: “Leggerezza. Non mi piace vedere queste immagini, soprattutto Anita triste e arrabbiata. Voglio comunque vederli contenti perché ho sempre cercato di portare più leggerezza e spensieratezza possibile nella Casa. Questi non sono problemi, i problemi sono altri. Il gioco continua, la vita continua, quindi stai sereno, goditela e poi ci vedremo fuori“.

Alfonso Signorini scherza su Garibaldi: “Sembri innamorato cotto!“

Tra abbracci e lacrime, Samira Lui e Giuseppe Garibaldi si scambiano gli ultimi saluti prima dell’uscita della ragazza dal Grande Fratello 2023. “E ora senza di te cosa faccio?“, si chiede il ragazzo. Tuttavia, in questo momento di dolcezza, è intervenuto Alfonso Signorini che, osservando la disperazione di Garibaldi, ha cercato di stemperare la tristezza con una battuta: “Giuseppe, ma sembri innamorato cotto di Samira! Scusa eh? Non è una reazione normale“.

L’ironico commento del conduttore ha scatenato gli applausi in studio. Entrambi negano, ma Signorini interviene nuovamente rivolgendosi al gieffino: “Samira no, ma da parte tua c’è proprio un trasporto“. Alla fine, i due si sono abbracciati un’ultima volta, sino a quando la Lui è uscita dalla stanza e Garibaldi è rimasto da solo, rivolto alla parete, a piangere.

