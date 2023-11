Samira Lui: la nuova valletta a “La ruota della fortuna”/ Il traguardo, dopo il Grande Fratello 2023

La ruota della fortuna ingaggia nel cast l’ex Grande Fratello 2023, Samira Lui

Samira Lui si prepara per il ritorno in TV, a La ruota della fortuna, dopo l’eliminazione tanto discussa online al Grande Fratello 2023. Ha fatto rumore nel web la sua uscita di scena dal gioco della Casa più spiata d’Italia che al Grande Fratello 2023 corrente vede leader Beatrice Luzzi. La sua uscita di scena si registrava nei pochi giorni precedenti alla ospitata all’evento della sfilata di una sua linea di abiti matrimoniali firmati Tutto Sposi, a Napoli e non a caso ne scaturiva, poi, la polemica web che gridava allo scandalo del “tele-trucco” nel gioco, con lo zampino della concorrente uscente.

E, intanto, dopo le contestazioni, Samira Lui si prepara alla re-entry televisiva in un ruolo inedito previsto a La ruota della fortuna, tra i curiosi spoiler TV e streaming a prima firma su Il sussidiario.net.

Il celebre game show, La ruota della fortuna, torna in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, durante le imminenti feste natalizie. E per l’occasione Samira Lui copre il ruolo della nuova “valletta” o primadonna a La Ruota della Fortuna, che fiancheggia nella conduzione del One man show, Gerry Scotti. Così come anticipa in anteprima il portale online Davidemaggio.

Il grande ritorno in TV, tra gli spoiler

Samira Lui vanta nel curriculum vitae delle precedenti esperienze TV oltre alla parte al Grande Fratello 2023, come il ruolo di professoressa a L’Eredità su Rai 1, altro game show il cui ritorno é previsto a gennaio, sotto la conduzione di Marco Liorni.

La modella friulana e dalle curvy perfette , nel nuovo ruolo, succede quindi a personaggi tv come Ylenia Carrisi, Antonella Elia, Paola Barale, Claudia Grego, Miriana Trevisan E Nancy Comelli. Nell’edizione di La ruota della fortuna condotta da Enrico Papi e andata in onda su Italia 1, a ricoprire il medesimo ruolo era invece Victoria Silvstedt, già valletta dell’edizione trasmessa in Francia.

Il quiz in arrivo nei palinsesti Mediaset é ispirato all’originale statunitense Wheel of Fortune su NBC, ed esordiva nel Belpaese su Odeon TV e sotto la storica conduzione di Augusto “Casti” Mondelli. Ed è poi con l’arrivo al timone del compianto conduttore Mike Bongiorno che la trasmissione diveniva popolarissima, nonché uno dei format TV cult nella storia del piccolo schermo, targata Mediaset. Ad ottenere i diritti per la messa in onda del format nelle due ultime edizioni su Italia 1 é stata la società di produzione Endemol, che quindi detiene gli stessi anche per l’edizione del ritorno preannunciata sulle reti Mediaset, de La ruota della fortuna con Samira Lui e Gerry Scotti.

