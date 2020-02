Samsung Galaxy S20/ Data uscita, prezzi e caratteristiche: Galaxy Z Flip da domani

Samsung, il maggior produttore di smartphone al mondo, nella giornata di ieri attraverso vari eventi ha avuto modo di presentare due nuovi modelli: il Galaxy S20 e il Galaxy Z Flip. La loro presentazione era molto attesa, soprattutto per quanto concerne il Samsung Galaxy S20 la cui data di uscita è fissata alla metà di marzo anche se è già possibile preordinarli su Amazon. Con l’arrivo dell’S20 di interrompe la continuità con i precedenti modelli S10. Non è escluso che l’intento di Samsung possa essere stato quello di farsi notare di più. Tre i modelli presentati, con caratteristiche in parte comuni rispetto alla precedente edizione, sia nel design che per quanto riguarda la presenza del 5G. Si tratta dei seguenti modelli: Galaxy S20, Galaxy S20 Plus e Galaxy S20 Ultra. Presi singolarmente, a partire dal primo, si va ovviamente dal modello “base” con buone caratteristiche a quello con il maggior numero di opzioni, tra cui un comparto fotocamera eccellente. Le differenze sostanziali tra i tre modelli le si riscontrano anche nello schermo: il Galaxy S20, infatti, si presenta con uno schermo da 6,2 pollici e le fotocamere sono meno potenti. Si sale di livello con l’S20 Plus, schermo da 6,7 pollici e un migliore sistema di fotocamere. Il top arriva ovviamente con l’S20 Ultra: schermo da 6,9 pollici e sistema di fotocamere particolarmente elaborato. Tutti godono tuttavia di schermi OLED HDR+.

SAMSUNG GALAXY S20: CARATTERISTICHE FOTOCAMERA E NON SOLO

Parlando di fotocamere, il nuovo Samsung Galaxy S20 presentato nella giornata di ieri presenta un comparto particolarmente complesso che varia tra i tre modelli. A differenza degli smartphone Apple e Google che hanno concentrato la loro attenzione soprattutto sul miglioramento dei software per scattare foto, Samsung ha pensato di sviluppare nuove soluzioni hardware per migliorare obiettivi e sensori che ora arrivano a raggiungere i 108 megapixel nella versione Ultra. Nel caso del terzo modello “top”, il teleobiettivo può realizzare scatti a 100 ingrandimenti, mentre tutti e tre i modelli possono realizzare video in 8K. Presente anche una fotocamera frontale per selfie che si trova nella parte superiore dello schermo e che nell’Ultra ha una risoluzione di 40 megapixel (10 megapixel negli altri due). Parliamo ora di costi: il modello base avrà un prezzo di partenza di 929 euro per la versione 4G e di 1.029 euro per quella 5G; l’S20 Plus costerà tra i 1.029 e i 1.129 euro mentre il costo dell’Ultra sarà di 1.379. E mentre gli appassionati attendono con ansia il nuovo Galaxy S20, da domani sarà disponibile il nuovo Galaxy Z Flip, in quantità limitate nel nostro Paese. Si tratta del modello con schermo pieghevole dopo la falsa partenza dello scorso anno con il Galaxy Fold.

