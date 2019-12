Samuel Baiocchi e Simonetta/ Uomini e Donne: due uscite ma un solo bacio…

Spazio anche per Samuel Baiocchi. Durante le ultime battute conclusive del trono over di Uomini e Donne per l’anno 2019, vedremo l’uomo alle prese con due conoscenze, dopo essere uscito con Simonetta. Il cavaliere è una vecchia conoscenza del programma e in passato, ha avuto due importanti storie d’amore all’interno del programma, una con Barbara De Santi e l’altra con Elga Profili. Tornando in studio, aveva intrapreso una conoscenza con Anna Tedesco ma le cose tra di loro, non sono andate nel modo giusto. “Ho fatto questa scelta perché ho capito, anche seguendo il programma da casa, di essere decisamente più pronto, rispetto a quattro anni fa, ad affrontare questa esperienza”, ha raccontato di recente l’uomo parlando della scelta di tornare in trasmissione dopo alcuni anni di lontananza. “All’epoca ero sempre sulla difensiva e con la testa, forse anche inconsciamente, ero molto frenato. In questo momento della mia vita, invece, ho la testa decisamente più libera: i miei figli sono cresciuti, ho superato la separazione e quindi spero e credo di riuscire a fronteggiare questa avventura in maniera diversa, nel modo giusto”, ha aggiunto.

Samuel Baiocchi esce con Simonetta: come andrà?

Samuel Baiocchi dopo essere tornato al trono over di Uomini e Donne, ha immediatamente escluso un ritorno di fiamma con Barbara De Santi, considerandola solamente un’amica: “Sono stato contento di incontrarla, ma ora vedo Barbara solo come una potenziale amica e non come una donna da conquistare”. E su Anna aveva dichiarato: “Non era la donna giusta per me, non ha la passionalità o la voglia di darmi delle attenzioni. Io in un rapporto do tanto, ma pretendo altrettanto”. Quando guardava la dama da casa, le emozioni che gli erano arrivate parevano differenti: “Mi piaceva. Per fortuna però l’ho capito in tempo. Secondo me Anna non prova interesse per nessuno e sta bene così. Lei ha un carattere restìo e io l’avevo intuito ma, piacendomi molto, ho provato a capire se potesse migliorare”. Cosa accadrà oggi? Samuel uscirà con due dame e una di queste dovrebbe essere Simonetta. Ecco cosa scrive il VicoloDelleNews a tal proposito: “Samuel è uscito con due dame, lo stesso giorno, una l’ha baciata e una no”.

