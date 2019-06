Samuel dei Subsonica operato al cuore/ “Che paura, ma ora ho un microchip emozionale”

Samuel dei Subsonica è stato operato al cuore. È stato lo stesso cantante a dare notizia del piccolo intervento chirurgico a cui è stato sottoposto. «Non allarmatevi inutilmente», la premessa del frontman di una delle band più famose in Italia. Lo ha scritto su Facebook, con un post per tranquillizzare i fan. «Non vi ho detto nulla proprio per non farvi preoccupare». Lui però un po’ di paura l’ha avuta… «Io mi sono cagato sotto, comunque», ha scritto Samuel aggiungendo una risata per sdrammatizzare. Il musicista torinese ha poi spiegato di non avere problemi ora e di essere quindi pronto per il tour estivo della band, che tra l’altro parte proprio in questi giorni. Nel suo post c’è spazio anche per delle belle parole di ringraziamento ai sanitari che si sono presi cura di lui. «I medici sono stati stupendi e mi hanno detto di non agitarmi troppo in questi mesi estivi. Ingenui», ha aggiunto in riferimento alla tournée che sta per cominciare.

SAMUEL DEI SUBSONICA OPERATO AL CUORE

Samuel dei Subsonica è pronto a cominciare un nuovo viaggio insieme ai suoi fan, l’ennesimo tour. La notizia dell’intervento al cuore ha però messo un po’ di apprensione ai suoi seguaci. «Le prove sono andate bene e mi sento in forma, ma dovrò chiedervi un po’ di fiato e di energia in prestito. Giuro che ve li renderò con gli interessi», la promessa di Samuel ai suoi fan. Il cantante dei Subsonica ha poi concluso il messaggio con una sorta di pronostico. «Sarà un’estate fantastica! Il microchip emozionale al cuore ora ce l’ho, il prossimo passo è un tatuaggio sul polmone». Il nuovo giudice di X Factor ha deciso quindi di dare la notizia scherzandoci su, pur ammettendo di aver avuto paura. In pochi minuti è partito il tam tam tra i nuovi fan e i seguaci della band dagli anni Novanta. Ma all’alba del suo nuovo tour Subsonico ha confermato le sue capacità di trascinatore, chiedendo al pubblico di aiutarlo sui palchi per vivere insieme un’estate fantastica.

