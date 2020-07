Samuel Peron e Tania Bambaci si sposano/ “Dopo la crisi, ci amiamo più di prima”

Samuel Peron e Tania Bambaci presto sposi. Il ballerino di Ballando con le Stelle e la modella sono pronti a convolare a nozze nel 2021 dopo aver superato un momento di crisi. A rivelarlo è stato proprio il ballerino conosciuto dal grande pubblico per essere uno degli insegnanti di ballo del seguitissimo talent show condotto da Milly Carlucci su Raiuno. Un amore importante quello che lega Peron alla bellissima Tania che in passato ha vinto il titolo di Miss Mondo Italia. La coppia, infatti, è legata da circa sette anni, ma all’improvviso hanno vissuto un momento davvero difficile fatto di litigate e fraintendimenti che hanno minato la loro storia. Per fortuna però sono riusciti a risolvere tutti i loro problemi ed oggi sono più innamorati che mai al punto di sentirsi pronti a sposarsi la prossima estate 2021 nella bellissima Sicilia. La conferma è arrivata proprio dalla voce di Samuel Peron che ha rilasciato un’intervista al settimanale DiPiù dicendo: “la scorsa estate, dopo sette anni di amore e convivenza, io e Tania abbiamo iniziato ad allontanarci e a litigare sempre più spesso: lei mi accusava di trascurarla e di pensare solo al ballo”.

Non solo, Samuel Peron di Balllando con le Stelle parlando proprio della storia d’amore con Tania Bambaci ha anche rivelato che durante il periodo di crisi si sentiva non capito. “Io mi sentivo incompreso” – ha precisato il ballerino dicendo – “perché lei sa quanto è importante il lavoro per me”. La coppia ha rischiato anche di perdersi come ha raccontato il ballerino: “stavamo per lasciarci, ma poi il desiderio di non perderci è stato più forte di tutto e ci siamo ritrovati”. Naturalmente affinché tutto tornasse come prima c’è voluto del tempo come ha sottolineato Peron che sul finale ha detto: “la crisi era profonda, ma ci siamo riusciti e adesso ci amiamo più di prima”. Oggi la coppia è più felice e innamorata che mai e pensa al futuro con il sorriso e con progetti di vita insieme. A parte il matrimonio che dovrebbe celebrarsi nell’estate 2021 in Sicilia, Peron parlando della fidanzata Tania ha detto: “ora è come se avessimo un rapporto nuovo. E adesso vogliamo consacrarlo, sposandoci e mettendo su famiglia”.



