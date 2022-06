Samuel Peron fuori da Ballando con le stelle?/ “Presto parlerò con Milly Carlucci e…”

Samuel Peron, addio a Ballando con le stelle? Lui rompe il silenzio

Samuel Peron si prepara a lasciare Ballando con le stelle? Il ballerino e storico maestro del programma, circa due settimane fa, è finito al centro del gossip per un’indiscrezione che lo vorrebbe vicino all’addio al programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Tant’è che il settimanale Nuovo TV annunciava: “Vuole fare carriera in tv e mira alla conduzione. Darà l’addio a Milly come hanno già fatto certi suoi ex colleghi“.

I fan del programma hanno dunque iniziato a chiedersi se effettivamente Samuel Peron avesse davvero deciso di lasciare il programma che per ben 17 anni lo ha visto esibirsi al fianco dei concorrenti che si sono susseguiti edizione dopo edizione. Finalmente il ballerino ha deciso di rompere il silenzio, spiegando al pubblico come stanno davvero le cose.

Samuel Peron lascia Ballando con le stelle? “Dipende da Milly”

In un’intervista rilasciata a Tele Più, come riportano i colleghi di Today, Samuel ha messo in dubbio la sua presenza per la prossima edizione di Ballando con le stelle, ammettendo che l’ultima parola sta alla conduttrice. “Lasciare o rimanere è una dinamica che non dipende da noi insegnanti ma dalle scelte di Milly Carlucci e dai suoi autori.” ha infatti dichiarato il ballerino e maestro.

Ha quindi precisato che: “Dipende anche dal vip che verrà coinvolto. È vero che io sono uno dei ballerini storici, ma chi può dirlo. Dipende dalla telefonata che ci faremo Milly ed io tra agosto e settembre”, ha affermato il ballerino che dal 2005 fa parte del programma ormai cult della tv italiana.” Non resta, dunque, che attendere questa fatidica telefonata.

