Non sono giorni semplici per Samuel Peron, inizialmente contattato da Milly Carlucci per entrare in corsa a Ballando con le stelle 2024 ma ora, sfortunatamente, ai box. Il ballerino ha infatti subito un infortunio e ha così dovuto rinunciare alla gara, dopo la decisione di affiancare Federica Pellegrini sino alla fine dell’edizione in seguito all’addio di Angelo Madonia: per il ballerino è necessario ora un periodo di riposo per recuperare dal guaio fisico, ma può sempre e comunque contare sull’affetto del pubblico e della sua famiglia, a cominciare dalla compagna.

Tania Bambaci, compagna di Samuel Peron, è una modella e attrice piuttosto conosciuta. Tra le sue esperienze sulle passerelle c’è anche una vittoria del titolo di Miss Sicilia nel 2010 che le valse la partecipazione alla finale di Miss Italia, seppur non vinta. Successivamente è stata eletta Miss Mondo Italia, vittoria in seguito alla quale ha partecipato al concorso Miss Mondo 2011. Tantissime anche le esperienze da attrice: oltre a qualche film al cinema, è stata perlopiù volto di numerose fiction televisive, come Squadra Antimafia, Maltese – Il romanzo del Commissario e Il cacciatore.

Tania Bambaci e Samuel Peron: il figlio Leonardo e l’ipotesi matrimonio

Samuel Peron e la compagna Tania Bambaci stanno insieme dal 2013 e la loro storia d’amore li ha portati a vivere la gioia più grande nel 2022: la nascita del figlio Leonardo. Il desiderio di allargare la famiglia è condiviso da entrambi ed è ancor più forte del progetto di matrimonio che è al momento un’ipotesi remota, come svelato dal ballerino in un’intervista per Nuovo: “Abbiamo altri progetti, il matrimonio può aspettare. L’esperienza della nascita di Leonardo è stata una gioia talmente grande che ora pensiamo di regalargli un fratellino o una sorellina“.

Sentimentalmente legati da oltre 10 anni, Samuel Peron e Tania Bambaci hanno però affrontato anche una crisi. Nel salotto di Oggi è un altro giorno da Serena Bortone lo scorso anno, l’insegnante di Ballando con le stelle 2024 aveva spiegato il momento difficile vissuto al fianco della compagna, fortunatamente superato: “Lei mi accusava di trascurarla e pensare solo al ballo, ed io mi sentivo incompreso, stavamo per lasciarci ma l’amore è stato più forte“.