Samuel Peron piange per il figlio Leonardo all’Isola dei Famosi 2024/ “Penso al volo che mi riporterà a casa”

Una finalissima densa di emozioni per i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2024, che in questa puntata si stanno contendendo l’ambita vittoria. Per ognuno di loro sono arrivate sorprese molto emozionanti da parte dei propri cari e dalla famiglia, e anche per Samuel Peron sono in arrivo parole di affetto e di grande incoraggiamento: quelle del papà Luciano. Il momento di grande commozione per il ballerino inizia però con una clip dedicata al suo essere padre, e all’amore che prova per il figlio Leonardo.

Al termine del filmato, in preda alle lacrime, Samuel rivela: “La cosa più bella di questo momento è il rumore che ho in testa del volo che mi porterà a casa da lui: questo è quello che mi ha aiutato a sostenere questa isola. Molte sere io mi addormentavo con un rumore, quello del volo, la sensazione di leggerezza e vuoto sotto di me che mi accompagna verso lui. Tutto questo viaggio è stato pensando a questo volo che mi riporterà a casa“.

Anche Vladimir Luxuria non è esente dalla commozione che ha travolto Samuel Peron all’Isola dei Famosi 2024, e si congratula con lui per la famiglia che ha creato: “Siete una bellissima famiglia e Leonardo è bellissimo“. Rimanendo sempre sul tema dei rapporti tra padre e figlio, per il ballerino arrivano dallo studio anche le parole di affetto di suo padre, Luciano: “Sono super orgoglioso di te, stai dimostrando cosa vuol dire essere un papà e avere una famiglia. Vai avanti così che hai già vinto, qualsiasi voto avrai hai già vinto in tutti i sensi. Nella famiglia, nell’amore…“.

Il naufrago si commuove ulteriormente, poi promette al padre che presto tornerà a casa: "Domani torno e ti vengo ad abbracciare!".











