Samuel Santarelli: chi è il ballerino di Benedetta Parodi a Ballando con le stelle 2024, da Amici agli show internazionali

È tutto pronto per la terza puntata di Ballando con le stelle 2024 che andrà in onda questa sera, sabato 12 ottobre 2024, in prima serata su Rai1. E Ballerini per una notte saranno una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo Fabio Caressa e Benedetta Parodi. E quest’ultima ballerà il giovane maestro Samuel Santarelli volto già noto al pubblico di Rai1. Chi è Samuel Santarelli ballerino di Benedetta Parodi a Ballando con le stelle 2024? Classe 2000 si appassiona al mondo della danza a soli 5 anni specializzandosi poi in danze latino americane.

Nel 2019 Samuel Santarelli entra nella scuola di Amici 18 dopo aver vinto la sfida con l’allievo Gianmarco Galati. Tuttavia la sua partecipazione nel talent di Canale5 è durata poco perché poco dopo ha perso la sfida contro Umberto Gaudino ed è stato eliminato. Poco dopo Amici ha iniziato a lavorare in qualità di direttore artistico presso il Carolyn Smith Dance Academy di Roma. Ormai è un ballerino di fama internazionale, finalista al The Open Blackpooi ed ha raggiunto i quarti di finale all’International Dance Championship che si sono svolti al Royal Albert Hall. Pochissime sono, invece, le informazioni sulla sua vita privata ma è noto che la fidanzata di Samuel Santarelli è Elisa Brunetti.

Benedetta Parodi e il suo ballerino Samuel Santarelli: che cosa balleranno a Ballando con le stelle 2024

Dopo aver fornito a grandi linee alcune informazioni su chi è Samuel Santarelli, ballerino di Benedetta Parodi a Ballando con le stelle 2024. Sveliamo che cosa faranno nello show la conduttrice e giornalista con il suo maestro. Stando infatti alle anticipazioni della puntata di questa sera dello show di Milly Carlucci Benedetta Parodi con il suo maestro ballerà una samba sulle note del brano “La partita di pallone” di Rita Pavone. Ed infine si esibirà in un sensualissimo Tango con il marito Fabio Caressa sulle note di “Un amore così grande” di Claudio Villa.