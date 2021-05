Samuele o Alessandro, chi è stato eliminato ad Amici 2021?/ Un’indiscrezione svela…

Samuele e Alessandro al ballottaggio della settima puntata del serale di Amici 2021, chi sarà eliminato?

La corsa verso la finale e la vittoria di Amici 2021 sta quasi per concludersi. Le eliminazioni di queste puntate sono perciò ancora più pesante, proprio perché ad un passo dalla finalissima. Ciò che però accadrà nel corso del settimo serale, in onda oggi 1 maggio su Canale 5, sarà davvero sorprendente. Una sola eliminazione alla fine di un ballottaggio tra tre ragazzi. La sorpresa? È che a giocarsi il post sono tre ballerini: Serena, Samuele e Alessandro. Pettinelli e Peparini sfidano Cuccarini e Arisa nella prima manche che vede le prime vincenti. Al ballottaggio finisce allora Alessandro. La seconda manche ritrova le vincenti Pettinelli e Peparini contro Celentano e Zerbi e vincono questi ultimi. Al ballottaggio finisce Samuele. Celentano e Zerbi sfidano Arisa/Cuccarini che vincono. Al ballottaggio Serena. Ma chi tra loro è stato eliminato ad Amici?

Eliminato Samuele o Alessandro? Una segnalazione svela che…

Dopo le consuete esibizioni finali dei tre ballerini in ballottaggio, la giuria di Amici 2021 decide di salvare Serena. Al ballottaggio finale finiscono, dunque, Alessandro e Samuele. Maria De Filippi li saluta e li manda in casetta insieme agli altri allievi. Lì conosceranno il loro destino. Stando ad una segnalazione arrivata al Vicolodellenews, che finora non ha sbagliato un colpo, a lasciare il serale questa sera sarà Samuele. Un’eliminazione che sarà accolta in casetta dalle lacrime di tutti gli allievi rimasti in gioco, Giulia Stabile in particolare, con la quale Sam ha creato un bellissimo rapporto di amicizia. Alessandro, quindi, può continuare il suo percorso verso la finale di Amici 2021.

