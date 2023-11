SAMUELE PALUMBO, CHI È FINALISTA TU SI QUE VALES/ Baby violinista lascia senza parole Maria De Filippi

Samuele Palumbo, il bambino violinista baby prodigio della musica, ha scelto i Queen per l’esibizione nella finale di Tu sì que vales 2023. In particolare, ha iniziato la sua performance con Bohemian Rhapsody, così da non fugare nessun dubbio riguardo il suo talento. Poi però ha spaziato tra altri generi.

«L’altra volta eri solo, non avevi la band. Ma quello che hai fatto stasera è molto più difficile, suonare con altri vuol dire seguire loro, che sono dei maestri. Sei stato fantastico», il giudizio di Rudy Zerbi. «Fighissimo e bravissimo, è stato tutto un crescendo. Bravo. Si vede che ti diverti mentre suoni», il parere di Maria De Filippi riguardo la performance di Samuele Palumbo a Tu si que vales 2023. (agg. di Silvana Palazzo)

Dal Teatro Massimo di Palermo alla finale di Tu Si Que Vales 2023, la grande occasione di Samuele Palumbo

Il giovane talento Samuele Palumbo, dodicenne palermitano e primo violino dell’Orchestra giovanile del teatro Massimo di Palermo, è pronto a stupire il pubblico di Tu Si Que Vales questa sera, sabato 18 novembre, mentre si esibirà tra i finalisti, un traguardo conquistato non più tardi di alcune settimane fa. Samuele è un vero genio della musica, dotato di un’energia contagiosa e di un talento fuori dal comune. Il giovane violinista aveva incantato tutti suonando il suo strumento con maestria, interpretando tre melodie diverse, tra cui successi come “Viva la vida” dei Coldplay e il “Can-Can” di Offenbach.

Grande curiosità di vederlo all’opera in questa finale e di capire se riuscirà ad imporsi in una serata in cui la concorrenza è davvero agguerrita. Di sicuro il piccolo Samuele potrà contare sugli amici palermitani, che lo sosterranno a gran voce da casa, come già accaduto in occasione della sua precedente esibizione.

Samuele Palumbo ha fatto breccia nel cuore dei giudici di Tu si que Vales 2023: riuscirà a ripetersi in finale?

Vanno anche convinti i telespettatori e i giudici, ovviamente, che erano rimasti estasiati dal baby prodigio di Tu si que vales 2023, alla sua prima apparizione. “Tu dai un’immagine di modernità e di vita allo strumento”, gli aveva detto sorpresa la De Filippi, prima di chiamare sul palco la madre e il padre del violinista. Quindi la chiacchierata coi genitori per complimentarsi, ma soprattutto per spronarli simpaticamente a coltivare il talento del giovane musicista.

“Vi abbiamo chiamato perché c’è stato un piccolo danno e abbiamo bisogno di maggiorenni che coprano le spese”, la battuta di Maria De Filippi al papà e alla mamma di Samuele, dopo un simpatico “incidente” in pista che aveva causato la rottura di un microfono.











