Finale tu si que vales 2023/ Diretta e vincitore: Duo Paradise emoziona con spettacolare passo a due!

La finale di Tu si que vales 2023: commento live e diretta

Sfida del playback tra Sabrina Ferilli e Giovannino a Tu si que vales 2023. Anche Gerry Scotti e Luciana Littizzetto si sottopongono alla stessa prova, sulle note di Ti lascerò. E ancora Rudy Zerbi e Maria De Filippi, sulle note di Arriverà di Emma Marrone e dei Modà. Gag divertentissime in attesa di vedere all’opera i sedici finalisti di Tu si que vales 2023. “Vince” la coppia formata da Zerbi e De Filippi, per la gioia del pubblico in studio.

SHOWPROJECT, CHI SONO FINALISTI DI TU SI QUE VALES 2023/ Sabrina Ferilli in finale lancia una sfida…

Ok, ma quando si parte con la gara? Forse ci siamo, Martin Castrogiovanni, Giulia Stabile e Alessio Sakara introducono finalmente i primi concorrenti che scenderanno in pista: i Messoudi Brothers. I due fratelli si confermano a buon livello, ma è il Duo Paradise ad accendere la scintilla delle emozioni con una performance spettacolare. “C’è attrazione e passione”, commentano i giudici estasiati. Siamo solo agli inizi… (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

DUO PARADISE, CHI SONO FINALISTI TU SI QUE VALES 2023/ Acrobazia al bacio: "C'è attrazione e passione"

Ecco i 16 finalisti di Tu si que vales 2023

Tutto pronto per la diretta di Tu si Que Vales 2023, la finale su Canale 5. Per i giudici del programma Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Luciana Littizzetto, affiancati da Sabrina Ferilli per la giuria popolare, si profila una serata da spettatori. Infatti il quintetto si godràlo spettacolo commentando le diverse esibizioni introdotte da Martin Castrogiovanni, Giulia Stabile e Alessio Sakara.

Grande attesa per le performance dei concorrenti finalisti sul palco, ma anche per Giovannino il disturbatore e per i concorrenti della scuderia Scotti, vale a dire tre bizzarri talenti in lizza per conquistare un viaggio per due. Prima dell’inizio della gara, Luciana Littizzetto manda un abbraccio alla famiglia di Giulia Cecchettin, la la 105ª donna uccisa in Italia dall’inizio dell’anno. Ecco ora una clip dei concorrenti finalisti in gara: la finale di Tu si que vales 2023 ha ufficialmente inizio. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

MESSOUDI BROTHERS, CHI SONO FINALISTI DI TU SI QUE VALES 2023/ Giocoleria e spogliarelli: basterà in finale?

Tu sì que vales 2023, la finale: chi è il vincitore dell’edizione? Ultime esibizioni

Sabato 18 novembre in prima serata su Canale 5 va in onda la finale di Tu sì que vales 2023. Martin Castrogiovanni, Giulia Stabile e Alessio Sakara conducono l’ultima puntata di questa edizione che ha portato in scena tante novità, a partire da un rinnovato elemento in giuria: Luciana Littizzetto. Accanto a lei i pilastri dello show: Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli nel ruolo di rappresentante della giuria popolare.

Sono 16 gli artisti che grazie al loro talento sono riusciti a conquistare giudici e pubblico e ad approdare alla finale di Tu sì que vales 2023. Solo uno di loro, dopo aver avuto accesso alla finalissima, ovvero al televoto finale, potrà essere il vincitore di questa fortunata edizione.

Finale Tu sì que vales 2023: i 16 finalisti in gara

Ma chi sono i 16 finalisti di Tu si que vales 2023? L’illusionista Enzo Weyne, gli acrobati Duo Vita, i Messoudi Brothers (Giocolieri e spogliarellisti), gli acrobati Duo Artur & Esmira, gli illusionisti informatici Les French Twins, gli atleti Duo Paradise, il piccolo violinista Samuele Palumbo, gli acrobati Mystery of Gentlemen, il pole dancer Dimitry Politov, e gli ultimi arrivati Duo Just Two Men, anche loro acrobati.

A loro, durante la scorsa puntata, si sono aggiunti: i Ramadhani Brothers (Atleti di mano a mano), i ginnasti Showproject, l’acrobata Enzo Pebre e Amedeo Abbate, ancora acrobata. Tra loro si nasconde il vincitore di questa edizione di Tu sì que vales.

Tu sì que vales 2023: premio Scuderia Scotti e come votare

Durante la finale di Tu si que vales 2023 sarà però proclamato anche il vincitore della Scuderia Scotti, ovvero il circuito parallelo giocato dai talenti sui generis scelti da Gerry Scotti nel corso delle varie puntate di questa edizione. A lui verrà assegnato un premio Freshness del valore di 30 mila euro.

La finale di Tu sì que vales 2023 è, come accaduto gli scorsi anni, in diretta. Ciò vuol dire che il pubblico da casa potrà votare il proprio preferito. Come? Vota tramite sms al numero 477.000.4 o dal sito www.wittytv.it o tramite App Witty e Mediaset Infinity indicando o il codice o il nome del concorrente prescelto.

Come seguire la finale di Tu sì que vales 2023 in streaming

Ricordiamo infine che Tu sì que vales può essere seguito, ogni settimana, sia in diretta televisiva che in diretta streaming. Per seguire la diretta televisiva basta sintonizzarsi su canale 5 a partire dalle 21.20. Contemporaneamente si può seguire la diretta streaming collegandosi a Mediaset Infinity, disponibile sia come sito che come app per pc, tablet, smartphone e smart tv. Grazie a Mediaset Infinity, le puntate di Tu sì que vales 2023 sono sempre disponibili così come le esibizioni singole dei concorrenti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA