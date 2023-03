Samuele ‘Samu’ Segreto, chi è il ballerino di Amici 2023 ed.22/ Attore nel nuovo film di Beppe Fiorello

Amici 22 serale 2023, chi é Samuele Segreto

Samuele Segreto, meglio noto come Samu, è uno dei ballerini che hanno conquistato il serale di Amici 22. Originario di Palermo, classe 2004, il ballerino di hip hop vive a Monreale. Oltre alla passione per la danza nutrita fin dalla giovane età, ama dedicarsi allo sport, al karate e al nuoto in primis. Ciò che però non tutti sanno è che Samuel è anche un attore. Tra le esperienze attoriali possiamo citare l’interpretazione di Dino Ruscica, fratello minore di Nic, in L’ora – L’inchiostro contro piombo, miniserie di successo trasmessa su Canale 5 nel 2022. Samu è però anche tra i protagonisti del film Stranizza D’Amuri di Beppe Fiorello, in uscita al cinema il 23 marzo. Ha inoltre recitato in ‘Il mio corpo vi seppellirà’ nel 2018, ‘In guerra per amore’ nel 2015, ‘L’ora’ nel 2019 e ‘Mario Francese’ nel 2017.

Ammesso alla sfida a 3 squadre in partenza con la prima puntata del 18 marzo 2023, Samuele Segreto é membro della squadra capeggiata dall’insegnante di ballo Emanuel Lo e l’insegnante di canto Lorella Cuccarini.

Samu è dunque artista a 360 gradi. Ballerino di hip hop dal grande talento, ha anche una propensione alla recitazione molto forte, tanto dall’essere stato notato anche da Beppe Fiorello. Nell’attesa di vederlo all’opera al serale di Amici 2023, Paky Brunetti, ex allievo della scuola e suo amico, lo encomia, dicendosi grato per la loro amicizia: “Samu mi ha dato tanto in casa, mi stava vicino sempre…un ragazzo speciale..ho avuto la fortuna di viverlo in casetta” – ha dichiarato al sito Mondotv 24. Quindi, in un mix non troppo velato, tra pronostico e augurio, da ex rivale e amico Paky lo anticipa come vincitore finale della gara targata Amici 22 serale 2023, rimarcando: “Io se Samu vince vado a Monreale a festeggiare con lui”.

