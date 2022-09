Samuele Segreto concorrente Amici 2022, chi é?/ Lo vuole Emanuel Lo, ha lavorato con…

Amici 22, Samuele Segreto é un allievo di Emanuel Lo: le anticipazioni TV della prima puntata

C’é grande attesa generale per il via alla nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, Amici 22 in partenza dal 18 settembre e dalle ore 14 su Canale 5, nel cui cast dei 19 allievi ballerini ammessi, c’é Samuele Segreto. Come ripreso dalle talpe insider di Amici news, circa le registrazioni dell’attesa prima puntata di Amici 22 tenutesi il 14 settembre, Samuele Segreto é riuscito ad accedere nella scuola più spiata d’Italia, e a conquistarsi la maglia di allievo di Amici 22 nonché membro del team capeggiato dall’insegnante di hip hop e compagno di Giorgia, Emanuel Lo. Quest’ultimo, ballerino, coreografo, ma anche cantautore e artista poliedrico é subentrato ad Amici come new entry tra gli insegnanti, in sostituzione della uscente collega Veronica Peparini, ormai ex volto di Amici di Maria De Filippi. Ma cosa sappiamo del bello e tenebroso moro, Samuele Segreto?

Samuele Segreto e le collaborazioni con Maria De Filippi pre-Amici 22

Il giovane neo allievo di Amici 22, classe 2004, siciliano, ha già partecipato ad Amici di Maria De Filippi ed é stato ballerino professionista nel 2016 e nel 2017 del talent show. Inoltre, ha partecipato anche ad altri programmi della conduttrice Maria De Filippi, come House Party e Pequenos Gigantes. Oltre alla danza, Samuele ha preso parte anche a progetti lavorativi concernenti il cinema, il teatro a Bruxelles, tv e spot pubblicitari.

Il suo profilo Instagram é, inoltre, seguito da un volume di follower pari a 11,6mila, e in bio il neo allievo ballerino di Amici 22 si definisce ballerino/attore. Il che potrebbe preludere ad un futuro brillante per lui, aperto a più scenari nel mondo dello showbiz, un po’ come é accaduto al maestro e mentore che lo vuole nella sua squadra ad Amici 21, Emanuel Lo, il quale oltre alla danza si é dedicato anche alla musica, intensificando sempre più il sodalizio personale e artistico con la compagna Giorgia. Ha lavorato con lei al suo album Stonata, curando la scrittura dei testi di alcuni brani famosi, come Il mio giorno migliore, Dove sei e Sembra impossible. Nel 2007, Emenuel Lo ha debuttato con il suo singolo Woofer, in collaborazione con il rapper Tormento e due anni dopo il suo album Cambio Tutto. A partire dal 2011 si afferma anche come regista di diversi videoclip, sempre in ambito musicale, come quelli di Clementino, Ornella Vanoni, Deddy, Giordana Angi e molti altri.

Insomma, Samuele potrebbe inseguire le orme del mentore, Emanuel…











