Samy Youssef, Grande Fratello Vip 2021/ Chi è? Dalla fuga dall’Egitto con il barcone ai Reality, il riscatto

Samy Youssef da Temptation Island Vip al Grande Fratello Vip 2021

La partecipazione al Grande Fratello vip non è certo la sua prima apparizione televisiva. Samy Youssef nel 2019 ha partecipato alla seconda edizione di Temptation Island Vip come tentatore ma, nonostante la sua disarmante bellezza, non è riuscito a farsi notare. Indubbiamente, in occasione della sua partecipazione al Grande Fratello Vip, Samy Youssef potrà contare non solo sulle sue doti fisiche, ma anche sulla sua storia e potrà raccontare uno stralcio di realtà tanto crudele quanto veritiero. La sua è una vita drammatica ed emozionate che l’ha portato a compiere un percorso rischioso per cercare la fortuna e sottrarsi alla fame e alla povertà.

Indubbiamente la sua vita è contraddistinta dal sacrificio e dal riscatto: in occasione di un’intervista ha dichiarato di essersene andato dall’Egitto in quanto scelta obbligata o quasi. La realtà egiziana non gli consentiva di studiare e di affermarsi, come avrebbe voluto, e si sentiva costretto a svolgere lo stesso lavoro che suo padre aveva fatto per una vita: il carpentiere. Quanto alla sua vita privata non trapelano molte indiscrezioni, ovviamente, in occasione della sua partecipazione a Temptation Island Vip il ragazzo era single. Qualcosa ci fa presupporre che lo sia ancora e che la casa del Grande Fratello potrebbe essere lo scenario adatto dove incontrare il suo nuovo amore.

Chi è Samy Youssef?

Samy Youssef, originario dell’Egitto, è nato a Sharm el Sheikh a settembre del 1995 e di professione fa il modello. La sua è una storia che tocca nel profondo, infatti da piccolo ha sofferto molto la fame e il padre l’ha spinto a forza all’interno di un barcone che gli ha fatto raggiungere le coste di Trapani, in Sicilia. Tra le quaranta persone presenti in quel barcone, solo tre sopravvissero e lui fu uno di questi. Dalla Sicilia si è trasferito a Roma dove è stato accolto da alcuni ragazzi arabi e successivamente è stato inserito all’interno di una casa famiglia.

Samy Youssef non ha perso tempo e ha deciso di iniziare a lavorare come aiuto cuoco in un ristorante e da qui è arrivata la sua prima vera occasione di svolta. Il ragazzo è infatti stato notata da una modella che gli ha chiesto se desiderava presentarsi in un’agenzia dove ha potuto cominciare la sua esperienza nel mondo del fashion. Una volta in Italia, quindi Samy Youssef si è costruito da solo ed oggi vanta il titolo di essere uno dei modelli più noti e apprezzati del nostro paese.



