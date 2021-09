Samy Youssef al Grande Fratello Vip/ Il modello egiziano pronto a commuovere tutti

Samy Youssef, modello egiziano, volto di Moschino, sarà uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 6. L’annuncio arriva direttamente da TvBlog. Samy avrebbe conquistato la fiducia di Alfonso Signorini e della squadra del reality show con la sua intensa storia con cui conquisterà sicuramente il cuore dei telespettatori di canale 5. La storia di Samy è destinata a far riflettere. Samy, infatti, arriva dall’Egitto, precisamente dal deserto dove non aveva assolutamente niente. Per dargli un futuro e una vita migliore, come fa sapere TvBlog, Samy è salito su uno dei tanti barconi che, ogni giorno, portano in Europa migliaia di persone in cerca di una nuova vita.

A spingere Samy Youssef sul barcone, scrive TvBlog, è stato il padre. Un viaggio che ha permesso a Samy di tuffarsi in una vita totalmente diversa ed oggi riesce ad aiutare anche la sua famiglia.

Chi è Samy Youssef

Sguardo penetrante, fisico aitante e una bellezza che non passa inosservata. Samy Youssef è pronto a varcare la porta rossa della casa di Cinecittà raccontando la sua incredibile storia. Partito dall’Egitto con uno dei tanti barconi, è diventato uno dei modelli più importanti del momento. Volto di Moschino, oggi, con il suo lavoro, come riferisce TvBlog, riesce a mantenere la sua famiglia.

“Il padre lo ha cacciato a forza sul barcone. E oggi è il volto di Moschino. E mantiene la sua famiglia. Sopravvissuto al famoso barcone che contò purtroppo molti morti al largo di Trapani a quindici anni. Si salvarono in tre su quaranta e lui fu fra quelli che ce la fecero“, scrive TvBlog. Quella di Samy, dunque, è una storia di speranza.

