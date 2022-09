San Andreas/ Su Italia 1 il film con Dwayne Johnson

San Andreas, il film su Italia 1 diretto da Brad Peyton

Questa sera, domenica 18 settembre, alle 21.20 su Italia 1 va in onda il film “San Andreas”, diretto da Brad Peyton e scritto da Carlton Cuse. Il disaster-movie è interpretato da Dwayne Johnson, Carla Gugino, Alexandra Daddario, Ioan Gruffudd, Archie Panjabi e Paul Giamatti. La trama è incentrata su un violento terremoto causato dalla faglia di San Andreas che devasta la costa occidentale degli Stati Uniti. Le riprese principali del film sono iniziate il 22 aprile 2014 nel Queensland, in Australia, e si sono concluse il 28 luglio a San Francisco.

Il film Ha incassato 474 milioni di dollari in tutto il mondo. “San Andreas è il film più importante che abbia mai fatto. Abbiamo girato in Australia, nel Queensland. Abbiamo usato la tecnologia sviluppata da James Cameron in Avatar, che rende il 3D digitale molto più realistico. L’effetto è devastante, la prima volta che ho visto il film sul grande schermo è stato impressionante. Da aver paura”, ha detto il proagonista Dwayne Johnson a KikaPress.

San Andreas, la trama del film

Ecco la trama del film “San Andreas“. Ray Gaines è un soccorritore dei vigili del fuoco di Los Angeles. Ha una figlia, Blake, e una ex moglie, Emma. Due sismologi scoprono uno sciame sismico nei pressi della Diga di Hoover e ipotizzano che nelle sue vicinanze ci possa essere una faglia sconosciuta.

Quando arrivano sul posto vengono sorpresi da un forte terremoto di magnitudo 7,1 della Scala Richter. Ray viene avvisato e si prepara per le operazioni di soccorso. Nel frattempo Blake va a San Francisco con il nuovo compagno della madre, Daniel.

Il terremoto ha destabilizzato la faglia di Sant’Andrea: un fortissimo terremoto di magnitudo 9,1 rade al suolo Los Angeles e causa ingenti danni anche a San Francisco. Emma avvisa subito Ray che è in volo verso il Nevada, ma il terremoto arriva anche a San Francisco, mentre Blake e Daniel stanno lasciando la città in macchina. Ray ed Emma sono pronti a tutti pur di salvare la loro unica figlia…











