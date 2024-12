Ogni anno, il 19 dicembre, la Chiesa Cattolica celebra la figura religiosa di San Dario martire, ucciso insieme ad altri compagni per avere difeso la sua fede.

San Dario: ucciso sotto la persecuzione di Diocleziano, la più grave della storia dell’Impero Romano

Le informazioni riguardanti la sua vita sono poche e incerte, diversi studiosi hanno tentato nel corso del tempo di ricostruire la vita del santo ma gli elementi disponibili sono praticamente assenti, ed è impossibile stabilire sia la sua data di nascita sia quella della morte.

Indicativamente San Dario dovrebbe essere vissuto intorno al III secolo, periodo particolarmente difficile per i cristiani che subivano un’incessante persecuzione da parte dei romani, in particolare da quando salì al potere Diocleziano.

In alcune fonti viene citata anche una Santa Daria che però non deve essere confusa con San Dario martire e che viene celebrata, insieme a suo marito Crisanto, il giorno 25 ottobre.

Anche le notizie rispetto al luogo del martirio sono poche e contrastanti, secondo alcuni sarebbe avvenuto in Anatolia, mentre secondo altri a Nicomedia; mentre per quanto riguarda i compagni di martirio di San Dario, i loro nomi dovrebbero essere Secondo di Nicea, Paolo e Zosimo, che vengono ricordati con la frase “non parum complicati sunt” nel Martyrologium Hieronymianum.

San Dario: un nome molto diffuso nonostante le poche informazioni

Non sono neanche state trovate raffigurazioni del santo, tranne che presso la Cappella Palatina del Palazzo Normanno di Palermo, dove è presente uno splendido mosaico di epoca bizantina che raffigura San Dario accompagnato dalla scritta “Aγιος Dareios”.

Alcune fonti orali, che nel corso dei secoli hanno tramandato la vita e le gesta di San Dario martire, lo descrivono come un uomo estremamente generoso e dall’animo buono, che dedicò la propria vita a diffondere il Verbo di Cristo e ad aiutare gli ammalati e i più poveri.

Nonostante il nome Dario sia molto diffuso nel nostro Paese (nome di origini persiane e che significa “colui che mantiene il bene”), San Dario martire non è patrono di nessun comune italiano, ma viene ricordato comunemente durante le Sante Celebrazioni che si tengono ogni 19 dicembre nelle varie Chiese sparse sul territorio.

Gli altri Santi del giorno

Il 19 dicembre la Chiesa Cattolica ricorda anche: Sant Anastasio I, Papa; Beato Urbano V, Papa; Santa Fausta, martire; San Gregorio di Auxerre, Vescovo; San Berardo di Teramo, Vescovo; San Gregenzio d Tafar, Vescovo; Beato Renato Dubroux, sacerdote e martire.