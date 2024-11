Il 26 novembre di ogni anno, la Chiesa Cattolica celebra San Leonardo da Porto Maurizio, sacerdote ligure vissuto alla fine del XVII secolo. A lui si deve l’idea della Via Crucis ed è Protettore delle Missioni al popolo.

San Leonardo da Porto Maurizio: un monaco errante ispirato dalla Croce

San Leonardo sacerdote nacque intorno al 1676 in una famiglia di umili origini a Porto Maurizio, ovvero l’attuale città di Imperia.

Battezzato con il nome di Paolo Gerolamo Casanova, rimase orfano di madre in giovane età a seguito di una terribile malattia. Rimasto vedovo, suo padre si sposò in seconde nozze e decise di impartire al figlio una rigida educazione di tipo religioso.

I suoi primi anni di studio furono condotti in casa perché, secondo le convinzioni di suo padre, era fondamentale che Paolo rimanesse il più possibile lontano dal mondo esterno, fonte di corruzione per l’anima.

A 12 anni Paolo si imbarcò di nascosto per arrivare a Roma, doveva viveva suo zio Agostino, con l’obiettivo di riuscire a proseguire i suoi studi in lettere e filosofia.

Proprio durante questo periodo, crebbe sempre di più in lui la volontà di seguire un percorso religioso e a 26 anni decise di prendere i voti entrando nell’Ordine francescano della “riformella”, detti “gli scalzati . Purtroppo le sue condizioni di salute erano particolarmente precarie ma, tornato nella sua città natale, la tisi sembrò finalmente sparire.

San Leonardo, convinto di avere avuto una seconda occasione dalla Vergine Maria, decise di iniziare a viaggiare per il territorio italiano aiutando i più bisognosi e diffondendo il Verbo di Cristo. Risiedette in Toscana, dove combatté il Giansenismo, e in Corsica, dove fu mandato dal papa per sedare le rivolte.

Durante il suo cammino, il santo fece edificare numerose chiese, tra cui anche nella città di Imperia di cui è protettore. San Leonardo venne poi richiamato a Roma, dove aiutò il Papa a preparare il Giubileo del 1750: in quell’occasione piantò la Via Crucis al Colossero. Fu l’ultima sua fatica, poiché venne a mancare nel 1751 nella città di Roma dopo aver compiuto il suo ultimo viaggio.

Patrono delle missioni e di Imperia

San Leonardo da Porto Maurizio è Patrono delle missioni per i lunghi viaggi intrapresi durante la sua vita, ma anche di diversi comuni italiani, tra cui quello di Imperia in Liguria.

Imperia è uno dei capoluoghi di provincia della regione, con circa 43 mila abitanti.

Ad oggi il comune comprende 2 centri abitati (Porto Maurizio e Oneglia) dove è possibile visitare diversi luoghi di interesse religioso e civile, tra cui proprio la Chiesa dedicata al santo e la sua casa natale.

Ogni anno la città organizza una splendida festa in onore del santo che inizia con una Solenne Celebrazione Religiosa, durante la quale viene narrata la vita del santo, e prosegue con una sentita processione lungo le strade cittadine. In questa occasione i fedeli possono prendere parte ad eventi musicali e gastronomici, con banchi ricchi dei prodotti della tradizione.

Gli altri Santi del giorno

Il 26 novembre la Chiesa Cattolica celebra anche: San Bellino di Padova, Vescovo; San Siricio, Papa; San Nicone, Monaco; Beato Giacomo Alberione, Sacerdote; Sant’ Alipio lo stilita, Anacoreta; Beato Ponzio di Faucigny, Abate; Sant’ Umile da Bisignano, Confessore; San Corrado di Costanza, Vescovo; Beata Delfina di Signe, Vedova; San Silvestro Guzzolini, Abate; San Domenico Nguyen Van Xuyen, Martire.