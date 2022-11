San Leone I Magno/ Oggi, 10 novembre si celebra il patrono di Sperlonga

Il 10 novembre di ogni anno si ricorda San Leone I Magno in qualità di Papa, dottore e santo della Chiesa Cattolica. Il Beato è patrono delle città di Sperlonga, Ruviano, Manta, Cenate Sipra, Margarita e Cairano quindi in queste località i festeggiamenti entrano maggiormente nel vivo. In questi luoghi l’animo della festa è racchiuso nella grande ospitalità degli abitanti che credono con fermezza nell’azione protettrice e benevola del santo.

A Sperlonga le celebrazioni solenni hanno luogo nella chiesa della Maria Assunta e due lunghe processioni percorrono tutto il borgo animandolo con canti e preghiere. In serata vengono organizzati piccoli concerti e spettacolari fuochi d’artificio che fanno da contorno a un’ottima offerta gastronomica tipica del luogo.

San Leone I Magno, la vita

San Leone I Magno è nato in Toscana intorno al 390 e cresciuto secondo un rigido e attendo metodo di istruzione diventò da subito una figura importante all’interno della società. Nel 440 fu nominato Vescovo di Roma in un periodo storico piuttosto particolare in cui il Cristianesimo trovò rapida diffusione e le civiltà barbariche premevano per destabilizzare l’impero romano. In questa circostanza Leone dimostrò la sua forza proteggendo la Chiesa da ogni interferenza e mantenendola unita contro le eresie.

Per questo motivo nel 1754 fu celebrato come Dottore della Chiesa da Benedetto XIV e grazie a lui venne impedita la marcia di Attila su Roma dopo l’avvenuta invasione di Milano. Le opere e le azioni coraggiose di Leone Magno risultano numerose in 21 anni di pontificato terminati nel 461 con la sua morte. La sua tomba è stata riposta all’interno della Basilica di San Pietro e nelle numerose iconografie che lo ritraggono porta abiti papali e il triregno.

Tutti gli altri Santi di oggi

Oltre a San Leone Magno I il 10 di novembre si ricordano anche Sant’Adelelmo di Seez, Sant’Andrea Avellino, San Costantino Cachai, San Demetriano di Antiochia, San Baudolino di Alessandria, San Giusto di Canterbury, San Narsete e Giuseppe, Santa Ninfa, San Spacio, San Tiberio e San Probo di Ravenna. Tra i beati in questo giorno si celebra Beato Acisclo Pina Piazuelo, Beata Biagia della Croce, Beata Emanuela del Sacro Cuore di Gesù, Beata Lucilla di Gesù e Beata Maria della Natività.

Il video della vita di San Leone Magno I













