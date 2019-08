San Lorenzo, notte di stelle cadenti/ Video, come vederle ed i posti migliori

10 agosto 2019, è la notte di San Lorenzo e delle stelle cadenti. Ma dove possiamo guardarle? Come vi abbiamo già raccontato, oggi è il giorno giusto per osservare al meglio lo sciame meteorico delle Perseidi, ma sarà possibile assistere allo spettacolo dello sciame meteorico – anche meglio rispetto a questo notte – lunedì 12 e martedì 13 agosto 2019. Le polveri lasciate dei passaggi della cometa Swift-Tuttl bruciano e lasciano una scia nel cielo, dando l’impressione di una caduta: «Questi grani di polvere penetrando a gran velocità nell’atmosfera terrestre, bruciano per attrito, lasciando così nel cielo la caratteristica scia», le parole di Gianluca Masi del Virtual Telescope ai microfoni di Vanity Fair. Come vi abbiamo già spiegato, per osservarle al meglio sarebbe necessario attendere la notte tra il 12 ed il 13 agosto, ma San Lorenzo si festeggia oggi e resterà comunque un evento da non perdere anche se la visibilità non sarà delle migliori…

SAN LORENZO, COME VEDERE LE STELLE CADENTI

Il maggior numero di stelle cadenti sarà osservabile dalla sera del 10 agosto 2019 fino alle prime luci dell’alba di domani, 11 agosto. Gli astronomi suggeriscono di guardare verso Nord Est a notte inoltrata oppure all’avvicinarsi dell’alba con sciame più intenso e Luna tramontata. Come evidenziato da Vanity Fair, non è necessario il telescopio ma basta un punto buio. I posti migliori? Vi abbiamo parlato di quelli di Milano, passiamo ora ad altre città del nostro Paese. A Roma non ci sono dubbi: villa Borghese, villa Ada e villa Pamphili, senza però dimenticare altri luoghi degni di nota come la terrazza del Pincio, il Gianicolo e il Giardino degli Aranci. Qui di seguito, invece, tre dei posti migliori per quanto riguarda Genova: il Monte Fasce, la Spianata di Castelletto e il Parco dell’Antola. Infine, un suggerimento per Torino: il Monte dei Cappuccini!





