San Mauro è celebrato dal mondo cristiano il 15 gennaio e, assieme a Santa Scolastica e San Placido, rappresenta i fiori all’occhiello del monachesimo inaugurato da San Benedetto.

San Mauro: i miracoli del salvataggio del fratello e il bambino muto

Mauro nacque a Roma nel 512, in una nobile famiglia di senatori. In un epoca in cui i Barbari imperversavano e il cristianesimo aveva perso tutta la sua aura, venendo relegato quasi a superstizione, Mauro e suo fratello Placido vengono affidati dai loro genitori Giulia ed Equizio alla guida spirituale di San Benedetto, affinché fossero instradati sulla via del Signore.

Ben presto Mauro, dolce ma assai risoluto e obbediente, divenne un vero e proprio esempio nella pratica dell’astinenza e della fede e, ben presto, diede prova della sua prossima santità.

Come narra Gregorio Magno nella sua opera Dialoghi, un giorno Placido ebbe un incidente e rischiò di annegare nel lago: San Benedetto chiamò subito suo fratello Mauro che, in un attimo, si tuffò in acqua e salvò la vita a Placido. Solo quando Mauro raggiunse le sponde del lago si rese conto di aver letteralmente camminato sull’acqua.

Mauro divenne il pupillo di San Benedetto, che solo una volta lo rimproverò quando il giovane annunciò con gioia la morte di Fiorenzo, un prete arcigno che sovente molestava San Benedetto.

Mauro accolse la penitenza che gli fu impartita, riconoscendo il suo peccato. Un altro episodio miracoloso legato alla vita di San Mauro avviene a Montecassino, dove incontra un bimbo muto e lo benedice, guarendolo poi miracolosamente.

Arrivò il giorno in cui San Benedetto fornì Mauro della Regola e lo inviò in Francia per fondare un monastero benedettino, come effettivamente avvenne a Glanfeuil, sulle sponde del fiume Loira. Dell’abbazia, ribattezzata in seguito Saint Maur sur Loire, resta solo la navata centrale della chiesa a una parte con impressa quella che oggi è nota come croce di San Mauro.

La morte colse Mauro il 15 gennaio dell’anno 584, a causa di una pleurite.

I festeggiamenti in onore di San Mauro e il Patronato di Aci Castello

Tra le tante feste organizzate il 15 gennaio in onore di San Mauro si ricorda quella di Viagrande in provincia di Catania, con la cosiddetta svelata del simulacro tra lo sventolio di candidi fazzoletti, la processione e lo spettacolo pirotecnico.

Vi sono poi molti comuni in Italia che portano il nome di San Mauro e che ogni anno lo festeggiano con interessanti eventi.

A San Mauro a Castelverde, nel cuore delle Madonie, si celebra il santo sia il 15 gennaio che nel mese di luglio, quando sfila tra le vie del paese un monumentale fercolo a 8 colonne trasportato da una quarantina di persone.

A San Mauro Forte, in provincia di Matera, la Sagra dei Campanacci anticipa la festa del santo, mentre ad Aci Castello l’evento clou della festa è la discesa dell’angelo in Piazzale di Porta Messina, seguita dalla benedizione del mare e da un grandioso spettacolo pirotecnico.

San Mauro è patrono anche di Aci Castello, borgo affacciato sulla Costa dei Ciclopi in Sicilia: il suo simbolo principale è senza dubbio il Castello Normanno, costruito in cima a un piccolo promontorio roccioso che un tempo era un’isolotto, collegatosi poi alla terraferma in seguito all’eruzione vulcanica del 1169. Nato come forte romano nel 38 d.C., il castello ospita il Museo Civico, dove è possibile ammirare reperti archeologici di raro valore, ma anche visitare un orto botanico e una cappella bizantina.

Passeggiando per le vie di Aci Castello, ci si imbatte nel Palazzo Comunale con tanto di torretta merlata, nella Chiesa di San Giuseppe affrescata da Jean Calogero e nella Chiesa di San Mauro, all’interno della quale è custodito un antichissimo simulacro in legno, ricoperto di oro e argento, arrivato sulle coste di Aci Castello grazie a una nave francese arenatasi poco a largo.

Gli altri Santi del giorno

Il 15 gennaio si celebrano anche altri beati e santi tra i quali San Botonto, San Diarmaid, San Ceolwulf, San Farannan di Kildare, San Giovanni Calibita, Santa Tarsicia, Beata Menzia d’Avalos e Beato Tito Livio Chinezu.