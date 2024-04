Sandra Bergman Nilsson, chi è la fidanzata di Roberto Cavalli/ Ex playmate e mamma del suo sesto figlio

Al fianco di Roberto Cavalli dal 2014, gli è stata vicina fino alla fine la fidanzata Sandra Bergman Nilsson. Venerdì, infatti, lo stilista è morto all’età di 83 anni. Insieme da dieci anni, hanno anche coronato un sogno, quello di essere genitori. Dal loro amore è nato, infatti, Giorgio, il sesto e ultimo figlio dello stilista. L’ultima donna che ha stregato Cavalli è una modella svedese nata nel 1985, che ha esordito nel mondo della moda quando aveva 14 anni. A notarla fu un’agenzia francese importante. Due anni dopo firmò il primo contratto ufficiale che le permise di debuttare come modella in patria. Ha vinto diversi concorsi di bellezza, ma nel 2006 ha vinto il prestigioso titolo di donna più bella di Svezia.

Sandra Bergman Nilsson è nota per essere una ex coniglietta di Playboy America. Nella sua vita è arrivato anche l’amore, quello con Roberto Cavalli, da cui ha avuto un’isola in regalo, dal nome Stora Rullingen, del valore di circa 2,5 milioni di euro. Il loro amore ha resistito al tempo, così come alla grande differenza di età, visto che la fidanzata era 44 più giovane del compagno.

L’ULTIMO POST DELLA FIDANZATA SANDRA BERGMAN NILSSON PER IL SUO ROBERTO CAVALLI

In pochi avrebbero scommesso sulla durata della relazione tra Roberto Cavalli e la fidanzata Sandra Bergman Nilsson, invece hanno avuto un figlio e si è presa cura dello stilista in tutto. L’amore si è consolidato nel tempo. Infatti, è rimasta al suo fianco nei momenti difficili, come quando lo ha assistito per i problemi di salute che avevano costretto lo stilista ad alcuni ricoveri. Momenti difficili per Roberto Cavalli, ma li ha superati anche grazie al sostegno della fidanzata.

Ad esempio, fece il giro dei social il selfie dall’ospedale. Nel 2019 lo stilista fu ricoverato per gravi problemi di salute. Dunque, Sandra Bergman Nilsson è stata una figura fondamentale per lo stilista, come ha dimostrato anche negli ultimi giorni, restandogli accanto fino alla fine. L’ultimo suo post su Instagram risale al 15 novembre scorso, un giorno non casuale, perché è quello di nascita di Roberto Cavalli: la fidanzata Sandra Bergman Nilsson pubblicò una foto di loro due insieme e i suoi auguri: «Happy birthday Roberto».

