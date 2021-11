Sandra Bonzi, Alice e Federico, moglie e figli Claudio Bisio/ “L’amore è venuto dopo”

Sandra Bonzi, Alice e Federico, moglie e figli Claudio Bisio: dal primo folle incontro al grande amore. La coppia è felicemente innamorata e complice da più di 20 anni eppure il loro primo incontro è stato davvero non convenzionale. A rivelarlo è stata proprio la giornalaia Sandra intervista dal settimanale Donna Moderna: “ero un po’ brilla e lui mi ha ‘raccolto’ al locale Stella Alpina”. Un incontro che però ha definito “travolgente”, anche se la versione dell’attore, comico e conduttore televisivo è completamente differente: ” ha vomitato nella Giulietta di mio padre. È stato bello: aveva il reggicalze. All’inizio è stato solo se**o. L’amore è venuto dopo”.

Vanessa Incontrada e Claudio Bisio/ "La nostra amicizia è come un grande amore"

Sta di fatto che Sandra Bonzi e Claudio Bisio sono legati da più di 20 anni. Un amore che ha portato la coppia anche al grande ed importante passo del matrimonio. Una cerimonia semplice ed intima celebrata a Barberino Val D’Elsa, vicino Firenze. Dal loro matrimonio sono nati anche due figli: Alice e Federico. “Siamo molto affiatati anche se con tutti gli impegni che ha, ci si vede poco” – ha precisato la giornalista.

Sandra Bonzi, moglie e figli Claudio Bisio/ Lui: "se non ci fosse stata lei..."

Sandra Bonzi e Claudio Bisio: un libro a quattro mani

Non solo moglie e marito, Sandra Bonzi e Claudio Bisio hanno anche collaborato insieme per la scrittura di un libro dal titolo “Doppio misto. Autobiografia di coppia non autorizzata”. Si tratta di un libro dove hanno raccontato momenti della loro vita privata e non solo. Spazio anche momenti di ironia e riflessione per un libro che è stato raccontato così dalla giornalista: “quando Claudio va in tournée, io resto a casa con i bambini e diventa difficile parlare con calma. Allora gli ho scritto una mail, una sorta di pagina di diario, in cui vestivo i panni della moglie sopra le righe. Lui ha raccolto la sfida e mi ha risposto. Così è nato il libro. Che sovrappone elementi di vita vissuta e fiction. Ci siamo divertiti”.

LEGGI ANCHE:

Arrivano i prof/ Su Rai 3 il film con Claudio Bisio: streaming e video

© RIPRODUZIONE RISERVATA