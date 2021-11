Sandra Bonzi, moglie e figli Claudio Bisio/ Lui: “se non ci fosse stata lei…”

Sandra Bonzi, Alice e Federico sono la moglie e i figli di Claudio Bisio. Un grande amore quello nato tra la giornalista e il popolare attore, comico e conduttore televisivo pronto a tornare in tv al timone di “Zelig”. Da oltre 20 anni i due sono follemente innamorati e dal loro amore sono nati anche due splendidi figli di nome Alice e Federico. Il primo incontro tra i due c’è stato nel 1992, ma Claudio e Sandra hanno due ricordi completamente diversi di quella sera. “Ero un po’ brilla e lui mi ha ‘raccolto’ al locale Stella Alpina” ha ricordato la moglie dalle pagine di Donna Moderna che non ha dubbi nel definire il primo incontro con il marito “travolgente”. Differente, invece, la versione di Bisio che ha raccontato: “ha vomitato nella Giulietta di mio padre. È stato bello: aveva il reggicalze. All’inizio è stato solo se**o. L’amore è venuto dopo”.

Resta il fatto che da quella notte del 1992 i due non si sono più lasciati. Anzi dieci anni dopo si sono anche sposati. Il matrimonio è stato celebrato a Barberino Val D’Elsa, vicino Firenze. Mai uno screzio o un litigio, mai un gossip sul loro matrimonio che è uno tra i più longevi del mondo dello spettacolo. Proprio la moglie Sandra Bonzi parlando del marito ha rivelato: “siamo molto affiatati anche se con tutti gli impegni che ha, ci si vede poco”.

Sandra Bonzi: “non sono gelosa di mio marito Claudio Bisio”

Sandra Bonzi e Claudio Bisio sono più innamorati che mai. Nessuna gelosia tra i due come ha precisato proprio la giornalista: “non la provo, non l’ho nel DNA ed è una fortuna, visto che mio marito è sempre circondato da belle donne che, tra l’altro, non sono solo belle, ma anche intelligenti”. La magia del loro amore è talmente forte che li ha spinti anche a scrivere, a quattro mani, un libro dal titolo “Doppio misto. Autobiografia di coppia non autorizzata” dove hanno condiviso momenti di vita quotidiana ed autentica a momenti di sana ironia. Anche Claudio Bisio è follemente innamorato della moglie e non nasconde: “se non ci fosse stata lei e poi i miei figli, non avrei fatto nulla di quello che ho fatto”.

Proprio Sandra Bonzi parlando di come è nata l’idea di “Doppio misto. Autobiografia di coppia non autorizzata” ha confessato: “quando Claudio va in tournée, io resto a casa con i bambini e diventa difficile parlare con calma. Allora gli ho scritto una mail, una sorta di pagina di diario, in cui vestivo i panni della moglie sopra le righe. Lui ha raccolto la sfida e mi ha risposto. Così è nato il libro. Che sovrappone elementi di vita vissuta e fiction. Ci siamo divertiti”.



